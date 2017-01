Dein Lieblingsspiel: Black Mesa - Erstkontakt mit Half-Life

Sonntag, 15. Januar 2017 um 07:00

Black Mesa, das Lieblingsspiel unseres Zuschauers Eric, hat eine lange und bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Vor 12 Jahren als Hobby-Projekt gestartet ist aus der einstigen Mod inzwischen ein vollwertiges Spiel geworden, das im Early Access Programm auf Steam verkauft wird.

Ganz abgeschlossen ist die Entwicklung nämlich immer noch nicht. Das finale, noch fehlende Kapitel, Gordon Freemans Abenteuer auf dem Alienplaneten Xen, erscheint voraussichtlich im Sommer 2017.

Eric gibt uns einen Einblick in diese spannende Geschichte und in seine ganz persönliche Beziehung zu Black Mesa - das Projekt war nämlich sein persönlicher Erstkontakt mit der Half-Life-Reihe, weshalb es sich bis heute einen Fleck in seinem Herzen gesichert hat.

In unserem Video-Format Dein Lieblingsspiel stellen unsere Leser und Zuschauer Johannes ihr ganz persönliches Lieblingsspiel vor. Egal ob Mod, AAA-Titel mit Twist oder abgedrehte Nischen-Simulation. Sie wollen auch mal mit Ihrem Lieblingsspiel in die Sendung? Dann schreiben Sie eine kurze Bewerbung an jrohe@gamestar.de, in der sie erklären, warum es ihr Lieblingsspiel verdient hat, mal ausführlich vorgestellt zu werden.

Das Gameplay-Material in diesem Video stammt vom Youtube-Kanal Bolloxed: https://www.youtube.com/channel/UCx6im183dzW1krbqgmIveUQ