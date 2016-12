Die Zwerge & Blind Guardian - Musikvideo »Children of the Smith« aus dem Zwerge-Soundtrack

Freitag, 02. Dezember 2016 um 13:19

Für den Soundtrack von Die Zwerge haben die Entwickler mit Blind Guardian zusammengearbeitet: Die deutsche Power-Metal-Band hat den Song »Children of the Smith« für das Spiel eingespielt, er läuft während der Credits. Außerdem gibt es eine spezielle an Blind Guardian angelehnte Easteregg-Mission, in der es Tungdil in das verfallene Amphitheater Wackenstein verschlägt.

Zusammen haben Band und Entwickler auch ein Musikvideo zum Lied präsentiert. Darin wird »Children of the Smith« sowohl mit Ingame-Szenen und Zwischensequenzen als auch Aufnahmen von Band und Orchester unterlegt.

Die Texte von Blind Guardian befassen sich oft mit Fantasyklassikern wie beispielsweise Herr der Ringe. Wir haben im Entwicklertalk zu Die Zwerge darüber diskutiert, was uns an diesem Genre eigentlich so fasziniert. Und warum die Zwerge seinerseits eine richtig gelungene Fantasy-Geschichte geworden ist, erklären wir im Test zu Die Zwerge.