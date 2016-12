Die Zwerge - Wir spielen das Blind-Guardian-Easteregg

Dienstag, 06. Dezember 2016 um 14:37

In unserem großen Livestream zu Die Zwerge haben wir mit Entwickler Jan Theysen und Youtuber Writing Bull eine ganz besondere Mission aus dem Rollenspiel ausprobiert: Eine von Blind Guardian inspirierte Easteregg-Quest! Die legendäre deutsche Metalband hat für Die Zwerge einen eigenen Song zum Soundtrack beigesteuert. Das Musikvideo zu Children of the Smith feierte anschließend in unserem Stream Weltpremiere.

Für den Stream haben wir außerdem mit Jan und Writing Bull über die Faszination Fantasy diskutiert. Die verspüren wir übrigens auch in Die Zwerge! Das erweist sich nämlich im Test als echtes erzählerisches Highlight. Im Interview mit Jan Theysen steht uns der Entwickler zuletzt noch Rede und Antwort zur Entwicklung des Spiels und dem aktuellen Stand und den Problemen von Steam und der Spielebranche.