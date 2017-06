Ein Spielstart, den man nicht vergisst - Darth Vaders bester Gaming-Auftritt

Freitag, 30. Juni 2017 um 14:12

Er ist der bekannteste Schurke der Filmgeschichte, ein schwarzer Ritter, ein gefallener Held: Darth Vader, der Lord der Sith. In Spotlight schauen wir uns heute seinen spektakulärsten Auftritt in einem Videospiel an und beschäftigen uns damit, warum Vader sich so gut für einen perfekten Spieleinstieg eignet.

