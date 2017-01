Escape from Tarkov macht Fans von Survival-Shootern glücklich - schickt sie vorher aber durch eine knallharte Schule. Wir haben die Alpha ausprobiert und alle Infos zum Gameplay, Spielerzahl, Maps, Modi und mehr.

Von Johannes Rohe |

Wer auf Hardcore-Survival-Spiele vom Schlag eines DayZ spielt, sehnt den Release des Online-Shooters Escape from Tarkov vermutlich schon seit längerem herbei. Nachdem in den letzten Wochen vermehrt Szenen aus der Alphaversion im Netz aufgetaucht sind, konnten wir dem russischen Entwicklerstudio Battlestate Games nun ebenfalls Keys für die sogenannte Extended Alpha abringen.

Nachfolgend haben wir unsere Erfahrungen bei der Flucht aus Tarkov zusammengefasst. So viel aber schon mal vorweg: Der Hype um die ultra-realistische MMO-Ballerei kommt nicht von ungefähr.

Wie funktioniert Escape from Tarkov? Charaktere und Game-Modes

Auf seine Spielmechaniken heruntergebrochen funktioniert Escape from Tarkov so: Ähnlich wie in einem MMO erstellen wir uns einen Spielcharakter und starten mit ihm in instanzierte Online-Raids.

Auf unseren Ausflügen in die nahezu völlig zerstörte fiktive Stadt Tarkov versuchen wir, möglichst viel Beute zu ergattern, und das Gebiet durch einen der wenigen Ausgänge wieder zu verlassen, ohne dabei draufzugehen. Denn wer stirbt, verliert alles Hab und Gut, das er mit in den Einsatz genommen oder dort gefunden hat.

Mit gefundenem Equipment rüsten wir unseren Charakter aus oder tauschen es bei Händlern gegen Geld oder andere praktische Gegenstände ein. Unsere Spielfigur steigt zudem im Level auf und steigert Charakterwerte wie Wahrnehmung, Stärke oder Intelligenz.

Im Story-Modus - dem wichtigsten Spielmodus - führt uns eine Rahmenhandlung durch mehrere Gebiete Tarkovs, die wir nacheinander meistern müssen, um schließlich aus der Stadt zu entkommen. Zudem sollen uns Händler und andere Charaktere mit Story-Quests beauftragen. In der Alpha ist davon jedoch noch nichts zu sehen.

Nach Abschluss der Story soll es einen Free-Roam-Modus ohne Zeitbeschränkungen in einem besonders großen Areal geben, wir können aber auch jederzeit in die Story-Maps zurückkehren. In einem Arena-Modus werden die Spieler außerdem »wie Gladiatoren« gegeneinander antreten. Das versprechen zumindest die Entwickler.