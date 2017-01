Ingame-Shops in Vollpreisspielen - Video-Kommentar: Wir müssen reden!

Montag, 30. Januar 2017 um 14:50

Nachdem unser Video über den Ingame Shop von For Honor für einigen Wirbel in unserer Community gesorgt hat, legen Johannes und Dimi noch einmal nach: Nicht, um für noch einen klickbringenden Aufreger zu sorgen, sondern um einige Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, die aufgrund einiger Ungenauigkeiten in unserem Video entstanden sind.

So geht's nicht: Horrende Paywall in Street Fighter 5

In diesem Video wollen wir auf die Kritik unserer User eingehen und vor allem unseren Standpunkt bezüglich der Einführung von Ingame Shops in Vollpreisspielen deutlich machen. Denn obwohl es im Video anders rüber kommt, sind wir durchaus keine Befürworter dieses neuen Trends, sondern sehen diese Entwicklung sogar als einen der 5 schlimmsten Publisher-Trends.