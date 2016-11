Space Hulk: Deathwing - 17 Minuten Gameplay-Demo aus der Solo-Kampagne

Freitag, 18. November 2016 um 13:35

So viel Gameplay aus Space Hulk: Deathwing wie in diesem Video gab es noch nie. Die Entwickler von Space Hulk: Deathwing zeigen in dem Trailer 17 Minuten Gameplay aus dem Ego-Shooter im Warhammer-40.000-Setting und liefern damit einen ausführlichen Einblick in das Spiel, das am 9. Dezember 2016 für PC und im ersten Quartal 2017 für PS4 und Xbox One kommt.

Im Video sehen wir jede Menge Kämpfe mit den Genestealers an Bord des Space Hulks Olethros. Wir sehen aber auch, wie der Spieler seine KI-Begleiter befehlen kann. Die Level der rund 15 Stunden langen Solo-Kampagne kann man aber auch online im Koop spielen. Neben den Waffen sehen wir auch Spezialfähigkeiten im Einsatz.

Wer Space Hulk: Deathwing vorstellt, kann außerdem Ende November an der PC-Beta des Spiels teilnehmen.