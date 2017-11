Spellforce 3 im Vorab-Testvideo - Eine Solo-Kampagne zum Verlieben

Samstag, 18. November 2017 um 08:00

Spellforce 3 verbindet nicht nur Echtzeit-Strategie und Rollenspiel, sondern gießt diese Melange noch dazu in eine - nach Herstellerangaben - mindestens 40 Stunden lange Solokampagne. Wir haben den Singleplayer-Feldzug (und Skirmish-Gefechte gegen die KI) in einer fast fertigen Version bereits tagelang gespielt und berichten im Vorab-Testvideo, wie gut uns der Feldzug von Spellforce 3 gefällt - sehr gut nämlich. Wer sich selbst ein Bild von Strategiekarte, Missionsdesign, Nebenquests & Co. machen will, muss nur den Ausführungen im Video lauschen und seinen Vorabtest lesen.

Außerdem beleuchten wir natürlich die Spielmechanik: Wie funktioniert das Click'n'Fight-System, wie viel Spaß machen das Erbeuten von Helden-Ausrüstung und der Aufbau von Stützpunkten? Die Gretchenfrage lautet dabei natürlich: Wie gut kriegt Spellforce 3 Echtzeit-Strategie und Rollenspiel unter einen Hut? Behandelt es einen seiner beiden Bestandteile stiefmütterlich oder greifen sie perfekt ineinander? Und natürlich demonstriert Martin auch die Schwächen des Spiels. Denn nicht alles funktioniert so, wie es soll(te).

Mehr dazu: Spellforce 3 im exklusiven Vorab-Test

Ist die Echtzeit-Strategie tot? Das sagen die Macher von Age of Empires, Warcraft 3 und Command & Conquer