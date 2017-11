Spellforce 3 im Vorab-Test im Test - Ziemlich beste Freunde

Spellforce 3 ist ein bisschen wie der Kinofilm »Ziemlich beste Freunde«: Da kümmert sich der coole Ex-Knacki Driss um den gelähmten Philippe, der früher mal sehr erfolgreich war, aber mittlerweile im Rollstuhl sitzt. Eigentlich passen die beiden ja so gar nicht zusammen, aber Gegensätze ziehen sich bekanntlich an - aus dem ungleichen Paar wird ein Dream Team.



Bei unserem exklusiven Vorabtest von Spellforce 3 ist daher die spannendste Frage: Funktioniert der Genremix wieder so prima wie in Spellforce (2003) und Spellforce 2 (2006)? Oder wird die schwächelnde Echtzeit-Strategie zum Klotz am Rollenspielbein?

Klare Antwort: Der Genremix funktioniert wunderbar. Das hat gleich mehrere Gründe, der wichtigste ist aber, dass Spellforce 3 sich stark auf die Helden fokussiert. Im Verlauf der starken Solokampagne sind wir nämlich statt mit einer Armee oft nur mit einer Party unterwegs, die sich anfangs aus unterschiedlichen Archetypen wie Haudrauf, Kampfmagier, Heiler und Bogenschütze klassisch zusammensetzt.



Aber, und das ist jetzt ganz wichtig: Im Storyverlauf ändert sich die Zusammenstellung immer wieder mal - aus unserem Quartett wird etwa ein Duo. Wir wollen euch hier echt nicht viel verraten, darum drücken wir uns zugebenermaßen etwas nebulös aus. Was wir jedoch sagen können: Die Storywendungen sind klasse!

Auftritt Echtzeit-Strategie

Spellforce 3 lebt nicht nur von der wendungsreichen Story, sondern auch von den vielfältigen Missionen, die sich daraus ergeben. Der rote Faden ist dabei der »Blutbrand«, der das Fantasyreich heimsucht: Ganze Dörfer werden davon befallen, wie bei der Pest sterben dann fast alle Bewohner, nur wenige scheinen immun zu sein.



Mit unserem selbstgebauten Helden, den wir recht frei anlegen können, erleben wir ein Wechselbad der Ereignisse: Gerade noch erkunden wir als Unteroffizier den Grund für die Seuche, ein Kapitel später hocken wir in einer Zelle, müssen uns mit einer Mitgefangenen durch einen Kerker kämpfen. Kurz darauf holen wir uns das Kommando über eine kleine Armee und retten ein Dorf vor einst friedlichen Orks, die plötzlich ganz aggressiv unterwegs sind - seht euch dazu auch die Bilderstrecke »Schlacht gegen die Orks« und unser Vorab-Testvideo an.



