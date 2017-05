Spellforce 3 - Keine Mikro-Transaktionen, Koop & Spielzeit - Antworten im Video

Dienstag, 30. Mai 2017 um 17:00

Lässt sich die Kampagne gemeinsam mit Freunden spielen? Wo bleiben die Titanen? Wie viel Spielzeit steckt in Spellforce 3? Und vor allem: Wird es Mikro-Transaktionen geben? In unserem Livestream am 19. Mai hatten unsere Zuschauer die Gelegenheit, ihre Fragen zu Spellforce 3 direkt an die Entwickler zu richten.

Neben Fragen zum Stand der technischen Entwicklung, wollten die Oldschool-Fans der Serie vor allem wissen, wie sich der neueste Teil in die Geschichte der beiden Vorgänger einfügt und wie ikonische Figuren wie etwa die Titanen ihren Weg in Spellforce 3 finden werden. Ganz oben auf der Liste stand jedoch die Frage, ob Spellforce 3 Mikro-Transaktionen enthalten wird.

Der Livestream entstand in Zusammenarbeit mit THQ Nordic - die Inhalte von Stream und Video waren und sind jedoch vollkommen frei.

