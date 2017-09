Spiele und Politik - »Wir sind in einer ganz entscheidenden Phase« - GameStar TV

Freitag, 22. September 2017 um 14:00

Hinweis: Wir bitten vielmals um Entschuldigung für die Tonprobleme in der zweiten Hälfte des Interviews, wollten euch die interessanten Antworten aber nicht vorenthalten.



Am Sonntag, dem 24. September, ist Bundestagswahl - und wir fragen: Wie läuft eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Spieleindustrie und Politik? Die Zeit der »Killerspiel«-Beißreflexe ist zwar vorbei, dennoch wird in der Branche bis heute viel über die Politik geschimpft, etwa wegen der eingefrorenen Preisgelder beim Deutschen Computerspielepreis. Wird sich diese Situation in absehbarer Zeit bessern? Welche guten oder schlechten Veränderungen kann die Bundestagswahl bringen?

Natürlich fragen wir uns all das nicht selbst, sondern Felix Falk, den Geschäftsführer des BIU, des Bundesverbandes Interaktive Unterhaltungssoftware. Wie vertritt der Branchenverband die Interessen von Publishern und Entwicklern, aber auch von Spielern? Welche Themen bespricht der BIU mit der Politik, wie lauten seine Ziele? Kann ein Verband, der zu einem gewichtigen Teil aus internationalen Konzernen wie Sony, Microsoft und Electronic Arts besteht, überhaupt die Interessen deutscher Entwickler vertreten - etwa, was das Dauerthema Fördergelder angeht?

Wie steht der BIU zu aktuellen Problemfeldern wie dem Jugend- und Datenschutz - oder der Glücksspielverordnung, die bei Lootboxen greifen könnte? Und wie geht's nun überhaupt mit dem Deutschen Computerspielepreis weiter, bei dessen letzter Verleihung es einen Eklat um den abgelehnten Preis für Shadow Tactics und Diskussionen um Unstimmigkeiten bei der Jury-Abstimmung gab?