Spotlight - Der beste Zelda-Moment ist traurig, verrückt und unheimlich alt

Freitag, 21. April 2017 um 17:51

Dass Breath of the Wild so ein Phänomen werden kann, liegt natürlich daran, dass es ein großartiges Spiel ist. Aber trotzdem verbinden viele Spieler auch unheimlich viele schöne Erinnerungen mit der »The Legend of Zelda«-Serie. Im heutigen Spotlight geht's um einen der besten Zelda-Momente, der mittlerweile weit in die Serienvergangenheit zurückreicht. Damals bewiesen die Entwickler nicht nur kreativen Mut, sondern ließen sich auch von Hardware-Beschränkungen nicht aufhalten.

Mehr Spotlight gibt's übringes hier:

