Was ist... The Sexy Brutale? - Und wie funktioniert das Mörder-Spiel?

Freitag, 14. April 2017 um 14:26

Johannes Rohe erklärt im Video, wie The Sexy Brutale funktioniert und zeigt dazu Gameplay aus dem Rätselspiel für PC, PS4 und Xbox One. Zusammen mit Christian Fritz Schneider zeigt Johannes des Spielstart und klärt die Frage: Was ist The Sexy Brutale?

Und die Wertung? Unser Test zu The Sexy Brutale

Wir begleiten dazu die Spielfigur auf ihren ersten Schritten durch das Casino The Sexy Brutale und beobachten den ersten Mord, den wir dank einer Zeitschleife und magischer Masken nun verhindern sollen. Wie das genau funktionieren kann, erklären wir im Video.

Auch zum Thema Spielzeit, Abwechslung und Linearität kann uns Johannes Rohe mehr verraten.

The Sexy Brutal gibt es seit dem 11. April 2017 für PC über Steam und GOG.com und für PS4 und Xbox One zum Download.