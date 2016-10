Was ist ... Oh Sir! The Insult Simulator? - Video: Gameplay aus dem Beleidigungs-Spiel

Freitag, 28. Oktober 2016 um 11:47

Oh Sir! The Insult Simulator ist ein Beleidigungs-Spiel, in dem sich britische Gentlemen - und Gaststar Lo Wang aus Shadow Warrior - deftige Verbalgefechte liefern. Es erschien am 25. Oktober 2016 und klingt, als würde es wie die Beleidigungs-Schwertduelle aus Monkey Island funktionieren. In Wirklichkeit steckt aber eine völlig andere Spielidee dahinter. In Oh Sir! puzzeln wir Beleidigungen aus Satzbausteinen und müssen Combos bilden, Schwächen unserer Gegner ausnutzen und die korrekte Grammatik einhalten. Das Spielprinzip entstand ursprünglich bei einem Game-Jam und ein Prototyp von Oh Sir! ist kostenlos auf Steam erhälttlich. Im Angespielt-Video zeigt Sebastian einem sehr neugierigen Johannes, wie das Spiel funktioniert, was es gut macht und wo es letztendlich versagt. Wir wünschen viel Spaß beim Zuschauen, Sie alte Schachtel!