Für 10.000 Dollar nie wieder ein iPhone kaufen: Ein Angebot, dass jeder Apple-Fan ausschlagen würde?

Jüngst hat der populäre Finanzguru Warren Buffett (Spitzname: Das Orakel von Omaha ) dem amerikanischen Nachrichtensender CNBC ein Interview gegeben – in diesem stimmte Buffett, einer der reichsten Männer der Welt, einen Lobgesang auf Apple an. Einen Lobgesang der Superlative.

Im Interview sagte Warren Buffett:

“Nehmen wir an, Sie sind ein Apple-Nutzer. Jetzt kommt jemand daher – und bietet Ihnen 10.000 Dollar. Einzige Bedingung: Sie müssen ihr iPhone weggeben und dürfen auch nie wieder eines kaufen. Ich sage: Der Apple-Nutzer wird das Geld ausschlagen. Sie werden die 10.000 Dollar ablehnen."

Buffet untermauert seine steile Behauptung mit einem Vergleich. Er stellt Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer Autofahrern der Marke Ford gegenüber. Im Interview hat er weiter gesagt:

“[Angenommen, Sie besitzen einen Ford.] Würde Ihnen jemand 10.000 Dollar bieten würde, beim nächsten Autokauf sich gegen einen Ford zu entscheiden, Sie würden die 10.000 Dollar einstecken - und stattdessen einen Chevy kaufen.”

Mit seiner 10.000-Dollar-Metapher spricht Buffett Apple-Fans eine unvergleichliche Markentreue zu, die sozusagen über mehrstellige Bestechungsversuche hinausgeht.

Der betreffende Ausschnitt aus dem Interview wurde seitens CNBC auf Twitter verlinkt. Klickt und guckt dazu nachstehend. Die betreffende Stelle geht bei Sekunde 20 los.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer ist eigentlich Warren Buffett? Seit 1970 ist Buffett CEO des Unternehmens Berkshire Hathaway (siehe unten). Medial gelangt er als Orakel von Omaha wiederholt Aufmerksamkeit – vor allem, wenn es Fragen zu Finanzen, Vermögen und Anlagestrategien geht. Als Finanzmanager hat er die nach ihm benannte Anlagestrategie namens Buffettologie geprägt. Geboren wurde Buffett 1930 als Sohn eines Börsenmaklers. Berkshire Hathaway: Ist ein Unternehmen, ansässig in den USA. Das Unternehmen beherbergt unter sich über 80 Unternehmen, besitzt diese entweder komplett, oder ist an diesen beteiligt. Zu einigen der bekanntesten Marken und Firmen, an denen Berkshire Hathaway beteiligt ist, gehören: Coca-Cola, Gillette, The Washington Post. Hauptsächlich Geschäftsfeld von Berkshire Hathaway sind jedoch Versicherungen. Einordnung: Dass Buffett öffentlichkeitswirksam für Apple ins sprichwörtliche Horn bläst, ist wenig verwunderlich: Wie das Handelsblatt am 16.087.2022 berichtet hat, hat [Warren Buffett] seinen Anteil an Apple [stetig] weiter ausgebaut. So hielt Berkshire Ende Juni 894,8 Millionen Apple-Aktien mit einem Wert von 122,3 Milliarden Dollar. Das sind knapp fünf Millionen Aktien mehr als drei Monate zuvor, […] . Aus einer jüngeren Meldung, datiert auf den 15.02. dieses Jahres, veröffentlicht auf investors.com, geht hervor, Berkshire Hathaway halte einen Anteil von 5,8 Prozent an Apple.

Was haltet ihr vom Hot Take des Finanzfürsten Warren Buffett? Seit ihr Apple-Fanatiker und würdet für einen fünfstelligen Betrag euer iPhone für immer an den Nagel hängen? Oder verhält es sich umgekehrt: Müsste man euch 10.000 Dollar bieten, damit ihr überhaupt ein iPhone einfasst? Teilt euch dazu gerne in unserer Kommentarspalte aus.