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»Keine Chance« - Seit über 15 Jahren gibt es unter Bond-Fans einen klaren Favoriten für die neue 007, doch der Traum ist wohl endgültig geplatzt

Idris Elba wäre für nicht wenige Fans des britischen Geheimagenten ein idealer James Bond. Doch der britische Schauspieler ist überzeugt: dafür ist er mittlerweile zu alt.

Profilbild von Vali Aschenbrenner

Vali Aschenbrenner
25.05.2026 | 13:54 Uhr

Idris Elba meint, dass er nie ernsthaft im Rennen um die Rolle von Bond, James Bond war. Bildquelle: BBC, Amazon MGM Studios Idris Elba meint, dass er nie ernsthaft im Rennen um die Rolle von Bond, James Bond war. Bildquelle: BBC, Amazon MGM Studios

Die Suche nach dem neuen James Bond hat gerade erst offiziell begonnen. Nina Gold ist schon für Game of Thrones oder Star Wars der ein oder andere Casting-Coup gelungen, jetzt rekrutiert sie für den britischen MI6 die nächste 007.

Ein Fan-Favorit, der seit mittlerweile 15 Jahren immer wieder ins Gespräch gebracht wird, ist aber überzeugt: Er hat keine Chance, denn dafür kommen nur jüngere Schauspieler infrage. 

Idris Elba überlässt der jüngeren Generation die Lizenz zum Töten

Gemeint ist Idris Elba, dessen Filmografie sich mit Projekten wie The Wire, American Gangster, RocknRolla, Thor, Prometheus, Pacific Rim, Beasts of No Nation, Star Trek Beyond, Luther, The Suicide Squad, Sonic 2 oder auch Cyberpunk 2077: Phantom Liberty allemal sehen lassen kann.

Im Gespräch mit People meint der 53-jährige Schauspieler, als er auf den nächsten James Bond angesprochen wird:

Meine Name kommt dafür nicht in den Ring, keine Chance. Sie wollen jemand Jüngeren. Und ich wünsche ihnen dabei alles Glück auf der Welt. Ich freu mich drauf – das wird spannend. Ich kann guten Gewissens sagen: Ich bin nicht Teil dieses Rennens, war ich auch noch nie.

Video starten 13:29 James Bond als Videospiel: Wenn das gesamte Spiel so gut ist, wird 007 First Light grandios!

Schon 2016 hat sich Elba zu alt für die Rolle gefühlt (via ABCNews) und 2023 es als riesiges Kompliment anerkannt, dass ihn so viele Leute gerne als 007 sehen würden (via IGN). Spätestens 2021, als sich Daniel Craig mit Keine Zeit zu Sterben von der Rolle verabschiedete, kamen um Idris Elba als nächsten Bond neue Gerüchte auf. 

Aber zum Beispiel auch um Henry Cavill, Aaron-Taylor, Johnson, Jacob Elordi oder Callum Turner. Nach dem richtigen Kandidaten sucht die Casting-Beauftragte Nina Gold aber erst seit Kurzem. Ihre Kriterien: vor Sex-Appeal triefen und jung genug sein, um drei bis vier oder sogar mehr Filme stemmen zu können.

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Und nachdem die 007-Lizenz jetzt komplett bei den Amazon MGM Studios liegt, wurde Denis Villeneuve (Dune, Sicario, Blade Runner 2049) für die Regie verpflichtet. Der fertige und damit 26. James-Bond-Film könnte dann voraussichtlich 2028 in den Kinos anlaufen.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

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