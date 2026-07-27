»Ich fordere Sie auf, aufzustehen und Nein zu sagen« – 11-Jähriger hält Rede, um den Bau eines riesigen KI-Rechenzentrums von Google zu verhindern

Dieser junge Mann wird sich ab sofort vielleicht häufiger politisch engagieren. (Bildquelle: WTVR Richmond)

Während viele von uns mit elf Jahren nicht einmal wussten, was ein Rechenzentrum ist, hat sich ein 11-jähriger Junge aus Chesterfield County im US-Bundesstaat Virginia vorgenommen, den Bau eines enormen KI-Rechenzentrums (Project Skye) von Google zu verhindern.

Dazu nahm er in seinen jungen Jahren an einer Stadtratssitzung als Sprecher teil.

350 Hektar Fläche und 7,6 Millionen Liter Wasser am Tag

Im Detail: Der 11-jährige Crew McElderry ist eigentlich ein gewöhnliches Kind mit einem großen Interesse an Sportarten wie Volleyball, Football oder Tennis. Doch mittlerweile kann man zur Liste seiner Hobbys wohl auch Aktivismus zählen.

Wie die Lokalplattform MTVR Richmond berichtet, war Crew im Juni mit seiner Mutter bei einer Stadtratssitzung, in der über die Pläne des »Project Skye« diskutiert wurde. Anschließend teilte er seiner Mutter mit, er wolle bei der nächsten Sitzung auch vorsprechen.

Seine Mutter Leah McElderry erzählt den lokalen Nachrichten folgendes:

»Er sagte: ‚Ich möchte bei der nächsten Sitzung dabei sein. Ich möchte das Wort ergreifen.‘ Und ich fragte: ‚Du möchtest das Wort ergreifen?‘«

Ja, wollte er.

Darauf folgten Wochen voller Recherche und Vorbereitungen. Bis er dann tatsächlich im schicken Anzug vor den Ratsmitgliedern einige Argumente gegen den Bau des Rechenzentrums vortrug.

Welche Themen sprach Crew McElderry an? Neben der enormen Lautstärke, die von einem solchen Rechenzentrum ausgehen würde, sprach er auch den Platzverbrauch an:

»Project Sky würde sich über mehr als 880 Acres [ca. 356 Hektar] erstrecken. Leute, das ist größer als die Busch Gardens und Kings Dominion zusammen.«

Doch den größten Schock dürfte wohl der Verbrauch des Wassers ausgelöst haben:

»Wussten Sie, dass eine Google-Anlage in Botetourt County die Genehmigung hat, täglich 2 Millionen Gallonen Wasser zu verbrauchen? Das klingt für mich nicht gerade nach Wassereinsparung. 2 Millionen Gallonen – das reicht für 6.667 Haushalte pro Tag.«

Er schloss seine Rede mit einem Aufruf zum Handeln:

»Sehr geehrte Mitglieder des Aufsichtsrats, mein Name ist Crew McElderry. Ich fordere Sie dringend auf, aufzustehen und Nein zu sagen. Hören Sie auf Ihre Bürger und hinterlassen Sie keine Spuren.«

Von seiner Rede waren die anwesenden Anwohner laut Chesterfield News begeistert und klatschten Beifall.

51:40 Wenn der Chatbot zur Gefahr wird: KI und unsere Psyche

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Was ist Project Sky?

Google plant mit Project Skye einen neuen Rechenzentrums-Campus im Chesterfield County im US-Bundesstaat Virginia. Das Gelände umfasst rund 356 Hektar und soll fünf Rechenzentrumsgebäude sowie drei Umspannwerke beherbergen.

Zusätzlich sind Straßen, Parkplätze und Infrastruktur wie Versorgungsleitungen und Regenwassermanagement vorgesehen.

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Project Skye ist Teil eines 9-Milliarden-Dollar-Investitionsprogramms, mit dem Google seine Rechenzentrumskapazitäten im US-Bundesstaat Virginia ausbaut.

Neben Project Skye entwickelt das Unternehmen in derselben Region bereits weitere Standorte wie Project Loch und Project Peanut.