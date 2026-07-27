OpenAI in der Patsche: ChatGPT-Werbung wird ihr Umsatzziel angeblich um rund 90 Prozent verfehlen

Sam Altman setzt große Hoffnungen in sein Werbegeschäft rund um ChatGPT – Analysten sehen diese Prognose des Unternehmens kritisch. (© Wikimedia Commons / OpenAI)

Eine neue Analyse des auf digitale Werbemärkte spezialisierten Marktforschungsinstituts eMarketer rüttelt an den kühnen Träumen des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. Demnach dürfte das Unternehmen sein Werbeumsatzziel bis 2030 um rund 90 Prozent verfehlen.

Für den gesamten Markt der KI-Chatbot-Werbung – dazu zählt eMarketer neben ChatGPT auch Microsoft Copilot, Google AI Mode und Alexa for Shopping – rechnet das Institut 2026 mit weniger als einer Milliarde US-Dollar; bis 2030 mit rund 5,41 Milliarden US-Dollar.

OpenAI selbst kalkuliert für 2026 mit 2,5 Milliarden US-Dollar und peilt bis 2030 stolze 100 Milliarden US-Dollar an. Das macht laut eMarketer rund das 20-Fache dessen, was fürs gesamte Marktsegment als realistisch gilt – für ein einzelnes Unternehmen.

1:10:45 KI zerstört unsere Spiele nur, wenn wir es zulassen

Autoplay

Werbegeschäft als Fundament für Milliardendeals

Werbeeinnahmen sollen OpenAI zufolge gut ein Drittel vom Gesamtumsatz stellen. Für die mehrjährigen Rechenzentrums-Deals mit Oracle, Nvidia und Microsoft ist diese Umsatzsäule entscheidend – gerade weil allein Oracle Verpflichtungen von 75 Milliarden US-Dollar hält, die größtenteils an OpenAI-Aufträge gekoppelt sind. Bleibt die Werbesäule hinter der Prognose zurück, wackelt das ganze Konstrukt.

Am 28. April 2026 bekam die Börse bereits einen Vorgeschmack (via Yahoo Finance): Berichte über verfehlte interne Ziele bei Nutzerwachstum und Umsatz schickten KI-Aktien auf Talfahrt.

Oracle verlor allein an diesem Tag mehr als vier Prozent an Börsenwert, auch Nvidia oder AMD gaben nach. Seither steht es um Oracle nicht besser; die Aktie befindet sich seit Jahresbeginn rund 37,12 Prozent im Minus.

GameStar PC Battlefield 6

Special Edition Pro CPU: AMD Ryzen 7 5700X (8x bis 4,6 GHz)

GPU: Nvidia GeForce RTX 5060

RAM: 32 GB DDR4

SSD: 1.000 GB Preiswerte Power für Full HD

Volle DLSS 4.5-Unterstützung

Effizienter Achtkernprozessor Nur in limitierter Stückzahl erhältlich 1379 € zu BoostBoxx

ChatGPT im Wettbewerbsumfeld: Google holt auf

Damit die Rechnung aufgeht, müssten laut eMarketer mehrere Dinge gleichzeitig gelingen: Neben dem Abzug großer Budgets aus der klassischen Suchmaschinenwerbung müsse OpenAI eine Werbeleistung hinlegen, die praktisch jedes historische Format übertrifft.

Die Analysten halten diese Kombination für kaum belastbar – zumal OpenAI seinen Werbetest erst im Februar 2026 startete, bevor die Milliardenprognose bereits rund zwei Monate später folgte.

OpenAI-Gründer Sam Altman ist davon überzeugt, dass Werbung in ChatGPT funktionieren wird. So sehr, dass sie wohl mehr dafür verlangen werden als das Fernsehen

Die OpenAI-Prognose setzt zudem voraus, dass ChatGPT den Markt in einem brachialen Ausmaß dominiert, wie eMarketer weiter ausführt, was aktuell immer unrealistischer wirkt.

So ist der Anteil von ChatGPT am weltweiten Traffic generativer KI-Anwendungen binnen zwölf Monaten von etwa 87 auf rund 65 Prozent gesunken, während Googles Gemini zulegt. Google Cloud wuchs im ersten Quartal um 63 Prozent, der Auftragsbestand stieg auf über 460 Milliarden US-Dollar – und je mehr diese Ziffern steigen, desto schärfer stürzt die Glaubwürdigkeit ab, warum ausgerechnet OpenAI den Löwenanteil der Werbeeinnahmen für sich beanspruchen kann.