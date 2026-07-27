Assassin's Creed: Leak enthüllt, wie das Set in antiken Rom aussieht und Fans wissen sofort ganz genau, worauf das hindeutet

In Rom waren wir in Assassin's Creed ja schonmal unterwegs; allerdings noch nicht zur Zeit des römischen Reiches.

Assassin's Creed ist eines von Ubisofts wichtigsten Zugpferden. Mehr als 16 Teile hat die historische Action-Adventure-Reihe bereits hervorgebracht - und einen wenig erfolgreichen Kinofilm. Dessen Schicksal hält Ubisoft aber nicht davon ab, es in Zusammenarbeit mit dem Streaming-Anbieter Netflix noch einmal mit einer Realverfilmung seines Assassinen-Franchise zu versuchen.

Bereits seit 2020 gab es Pläne für eine Serien-Umsetzung von Assassin's Creed; dieses Frühjahr wurden dann erste Details zum Cast sowie der Drehstart des Projekts bekannt gegeben. Demnach soll die Serie im alten Rom, während der Herrschaftszeit von Kaiser Nero spielen; genauer gesagt zwischen 54 und 68 n. Chr. – und damit rund 1.400 Jahre vor AC Brotherhood.

Konkrete Details zur Story gibt's noch nicht; Nero war jedoch berühmt-berüchtigt und wird unter anderem für den Stadtbrand von Rom im Jahr 64 n. Chr. verantwortlich gemacht. Wahrscheinlich erwarten uns während seiner Herrschaft also genug Verrat, Korruption und Intrigen - der perfekte Nährboden für den Konflikt zweier alter Geheimbünde.

19:01 Von Naja bis Genial: Alle 18 Assassin's Creed-Spiele im Ranking

Autoplay

Bilder vom Set

Gedreht wird seit Anfang des Jahres in Italien. Und genau von diesen Dreharbeiten sind nun erste Bilder aufgetaucht. Ein Mitarbeiter der Produktion hat diese scheinbar unvorsichtig auf der Kurzvideoplattform TikTok hochgeladen. In einem der Videos ist deutlich das Assassinen-Logo zu erkennen. Bei dem Raum, der in dem Clip zu sehen ist, scheint es sich um eine Art Ratssaal zu handeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der bekannte AC-Experte Access The Animus schrieb dazu auf Twitter, es könnte der Ratssaal des Assassinen-Ordens zur Zeit des antiken Roms sein. Der Experte ordnet zudem ein, die Serie werde aufgrund der bislang bekannten Fakten sicher nach Ägypten-Ableger Assassin's Creed Origins spielen.

Welche Fakten kennen wir?

Der Grundstein des Assassinen-Ordens wird nämlich im Jahr 47 vor Christus in Ägypten gelegt; die Serie werde mit ihrem Fokus auf die Ära von Kaiser Nero rund 100 Jahre später spielen. Der Assassinen-Orden, beziehungsweise die Verborgenen, ist damals bereits eine etablierte Geheimgesellschaft.

In Assassin's Creed 2 wird etwa bereits der römische Assassine Leonius erwähnt, der den geistig umnachteten Kaiser Caligula ausgeschaltet haben soll. Allerdings sieht der Ratssaal im Video alles andere als einladend aus, sondern eher wie eine Ruine. Ob Kaiser Nero dafür verantwortlich ist?

Die neue Serie soll sich laut einer Zusammenfassung von Production Weekly um den Aufstieg des jungen Nero drehen. Sein Berater Seneca der Jüngere soll Schwierigkeiten haben, die dunklen Impulse seines Zöglings zu kontrollieren. Verschwörungen würden im Palast zur Tagesordnung gehören …

Wann erscheint die Assassin's Creed-Serie? Ein genaues Releasedatum wurde bislang weder von Netflix noch von den Verantwortlichen bei Ubisoft kommuniziert; der Uploader der Tiktok-Videos geht allerdings davon aus, dass die Serie im Jahr 2027 starten soll. Das deckt sich mit bisherigen Schätzungen zur Produktionsdauer.

Ob 2027 auch ein neues Assassin's Creed-Spiel erscheint, ist bislang noch unklar. Schätzungen zufolge könnte im nächsten Jahr auch der nächste Serienteil Codename: Hexe erscheinen, der wohl im frühneuzeitlichen Deutschland während der Ära der Hexenverfolgung spielen soll. Bis dahin seid ihr mit dem jüngsten Black Flag-Remake aber noch bestens versorgt, denn das spielt sich - so unser Autor Jesko im Test - immer noch genauso hervorragend, wie 2013. Mehr zur Assasssin's Creed-Reihe erfahrt ihr in der obigen Linkbox.