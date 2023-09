Seit 1,3 Milliarden Jahren warten Unmengen an Diamanten darauf, entdeckt zu werden - Forscher könnten jetzt die »Schatzkarte« dorthin gefunden haben

Bald könnte deutlich mehr Diamanten verfügbar sein als zuvor. (Bild: Pixabay - MasterTux)

Man könnte sich fast an die aktuelle Hype-Serie One Piece erinnert fühlen, wenn man hört, dass Wissenschaftler eine Art »Schatzkarte« in Nord-Australien gefunden haben. Die hauptsächlich aus Gesteinsproben bestehende »Schatzkarte« soll tatsächlich den Weg zu enormen Schätzen Preisgeben.

Was ist passiert? Wissenschaftler haben kürzlich eine faszinierende Entdeckung gemacht, die das Geheimnis hinter der Entstehung der weltweit größten Quelle natürlicher Diamanten lüftet. So die Studie, die auf Nature.com veröffentlicht wurde.

Diese Entdeckung könnte nicht nur unser Verständnis von Diamanten vertiefen, sondern auch dazu beitragen, ähnliche Diamantenvorkommen zu finden, die durch vergleichbare geologische Ereignisse entstanden sind.

Eine »Schatzkarte« in der Erde

Die Studie hat sich auf das Argyle-Diamantenvorkommen im abgelegenen Nordosten Australiens konzentriert, das seit seiner Entdeckung im Jahr 1979 zu einer der wichtigsten Diamantenquellen der Welt geworden ist.

Frühere Schätzungen des Alters von Argyle ergaben, dass es vor etwa 1,2 Milliarden Jahren entstanden ist. Diese Schätzungen waren jedoch umstritten, und Wissenschaftler haben nach einer Möglichkeit gesucht, das wahre Alter des Diamantenvorkommens zu ermitteln.

Wie haben sie es geschafft? Eine Forschergruppe unter der Leitung von Hugo Olierook von der Curtin University in Perth hat nun die Initiative ergriffen und das Rätsel gelöst. Sie haben moderne Datierungstechniken auf Gesteinsproben aus Argyle angewandt und kamen zu einer erstaunlichen Erkenntnis:

Das Diamantenvorkommen ist tatsächlich etwa 1,3 Milliarden Jahre alt, was ungefähr 100 Millionen Jahre älter ist als bisher angenommen.

Na und? Wir könnten es euch nicht verübeln, wenn euch diese Frage jetzt im Sinn steht, denn auch Forschungsleiter Olierook wurde die Tragweite der Entdeckung auch erst später klar:

»Vor 1,3 Milliarden Jahren waren alle Kontinente für etwa 300 Millionen Jahre (von 1,6 bis 1,3 Milliarden Jahren) Teil des ersten etablierten Superkontinents, einer Zeit, in der fast alle Kontinente zu einer einzigen Landmasse mit einem riesigen Ozean um sie herum verbunden waren. Vor 1,3 Milliarden Jahren begannen all diese Kontinente zu zerbrechen. Der Gebirgsgürtel, aus dem Argyle hervorging und der heute zu einer flachen Ebene erodiert ist, hat [...] Nordaustralien zwar nicht auseinandergerissen, aber es hat sich mit Sicherheit ausgedehnt. Und diese Ausdehnung hat es ermöglicht, dass ein wenig Magma aus den Tiefen des Erdinneren an die Oberfläche schoss und die pinken Diamanten mitbrachte.«

Die 100 Millionen Jahre verraten also, dass das Argyle-Vorkommen durch die Zerstörung eines antiken Superkontinents namens Nuna entstanden sein muss.

Während dieses Prozesses wurden unterirdische Diamanten, die von Kontinentalkollisionen geformt wurden, durch ausbrechende Vulkane an die Oberfläche gebracht.

Mehr Diamanten Weltweit? Dieser seltene Einblick in die Entstehungsgeschichte von Diamanten könnte als eine Art »Karte« für die Suche nach ähnlichen Diamantenvorkommen dienen, die durch die Zerstörung von Superkontinenten entstanden sind.

Eine Idee, an die man seither nicht gedacht hat, da man von rund 1,2 Milliarden Jahren ausgegangen ist.

Wenn ihr also Lust auf eine Schnitzeljagd habt, die sich gewaschen hat und Diamanten suchen möchtet, könnte diese Studie euch eine hilfreiche Anleitung bieten. Die Forscher empfehlen, sich auf erodierte alte Gebirgsketten zu konzentrieren, die die Kerne alter Kontinente umgeben. Diese Gebiete sind in Ländern wie Kanada, Brasilien, Russland, Südafrika und Australien zu finden und könnten neue Diamantenvorkommen beherbergen.

Nicht nur eine Schatzkarte

Diese Entdeckung ist nicht nur für die Diamantenindustrie von Interesse, sondern wirft auch Fragen zur globalen Kohlenstoffumwandlung auf. Die Art und Weise, wie Kohlenstoff aus den tiefsten Teilen der Erde an die Oberfläche gelangt und wieder zurückkehrt, spielt eine entscheidende Rolle in den globalen geologischen Prozessen.

Weckt dieser Fund eure Abenteuerlust? Faszinieren euch Erkenntnisse und Funde aus längst vergangenen Tagen genauso wie uns? Wo würdet ihr nach Diamanten suchen, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Wie würdet ihr anfangen ein Diamantvorkommen abzubauen, wenn ihr komplett bei Null anfangt?