One Piece zerschmettert Netflix-Rekorde: Die neue Serie hängt sogar Wednesday und Stranger Things ab

Die Strohhut-Piratenbande hat allen Grund zu Feiern!

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die Live-Action-Verfilmung eines beliebten Mangas/Anime zur erfolgreichsten Netflix-Serie überhaupt wird? Denn normalerweise können nur wenige Ausnahmen ihre Fans überzeugen und gleichzeitig eine völlig neue Zuschauerschaft für sich gewinnen.

Fairerweise war aber One Piece schon vor der Netflix-Serie ein Riesending. Der beliebte Manga von Eiichiro Oda startete bereits 1999 und läuft immer noch! Mittlerweile sind wir bei mehr als 1.058 Kapiteln angekommen und One Piece könnte kaum populärer sein.

Denn wie aus den Daten von FlixPatrol hervorgeht, zerschmettert One Piece bei Netflix gerade einen weltweiten Rekord: Weder Wednesday noch Stranger Things ist die amtierende Nummer 1, hier hat sich One Piece neuerdings ganz klar an die Spitze gekämpft.

Die Live-Action-Serie thront im Moment nämlich im Moment auf dem ersten Platz in insgesamt 84 Ländern, in denen Netflix verfügbar ist. Zum direkten Vergleich: Die vorangegangenen Spitzenreiter Wednesday und Stranger Things kamen nur in 83 Ländern auf diese Position.

Warum ist One Piece so erfolgreich?

Natürlich dürfte die Popularität von One Piece selbst dabei ordentlich geholfen haben. Doch die neue Netflix-Serie wurde von Kritikern ebenso mit überraschend positiven Wertungen versehen: Bei RottenTomatoes kommt One Piece beispielsweise auf starke 83 Punkte im Durchschnitt, Zuschauer zücken sogar die 96!

Bei der Netflix-Adaption wird vor allem die Liebe und Treue zur Vorlage gelobt (was mit ziemlicher Sicherheit Eiichiro Odas persönlicher Beteiligung an der Serie zu verdanken ist), während charismatische Darsteller wie Inaki Gody, Mackenyu oder Emily Rudd den bekannten und beliebten Figuren Ruffy, Zorro und Nami neues Leben einhauchen.

Damit muss ja eine Staffel 2 kommen … oder?

Freut euch besser vorsichtig : Doch selbst in Anbetracht dieses bahnbrechenden Erfolgs von One Piece ist eine Staffel 2 nicht garantiert. Denn die Realverfilmung ist einer der teuersten TV-Serien überhaupt und hängt mit Kosten von 18 Millionen US-Dollar pro Folge in dieser Kategorie sogar Game of Thrones ab.

Außerdem dürfte der anhaltende Hollywood-Streik zumindest einer potenziellen Produktion einer zweiten Season den Wind aus den Segeln nehmen. Denn unter den aktuellen Bedingungen dürfen Schauspieler und Autoren nicht mal neue Verträge aushandeln.

Selbst wenn eine Staffel 2 von One Piece in die Gänge kommt, dürfte die mit einer Produktionsdauer von geschätzten 24 Monaten ohnehin eine ganze Weile auf sich warten lassen. Fans sollten sich also unbedingt in Geduld üben.

Habt ihr One Piece schon gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die Live-Action-Adaption von Netflix gefallen? Was sagt ihr von dem bahnbrechenden Erfolg der neuen Serie und würdet ihr euch über eine Fortsetzung freuen? Habt ihr euch bereits mit dem Manga oder Anime beschäftigt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!