Vor wenigen Tagen berichteten wir davon, dass die legendäre Grafikkartenschmiede 3dfx Interactive möglicherweise vor einer Wiederauferstehung steht. Zumindest deutete ein entsprechender neuer Twitter-Account samt Teasers das an. Wir sahen die Meldung respektive den Kanal sehr kritisch und stuften ihn als Fake ein.

Nun gibt es einen weiteren Tweet. Und der bringt nicht nur etwas mehr Licht ins Dunkel, sondern lässt die »Reinkarnation« tatsächlich sogar etwas realistischer erscheinen. Allerdings nicht so, wie man vielleicht meinen, oder besser: hoffen möchte.

Wie 3dfx Interactive mit den legendären Voodoo-3D-Beschleuniger die Welt der PC-Grafik in den 90er-Jahren veränderte, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

134 16 Mehr zum Thema Wie 3dfx die Welt der PC-Grafik veränderte

Investmentgruppe hinter 3dfx?

Eine angeblich neu gegründete Investmentgruppe aus San Francisco, mit dem beinahe schon generisch klingenden Namen Jansen Products, soll sich die Vermögenswerte von und die Namensrechte an 3dfx Interactive am 23. Juli 2021 gesichert haben.

Link zum Twitter-Inhalt

Möglich ist das, da laut Wikipedia der Markenschutz auf den Namen 3dfx seitens Nvidia bereits im Jahr 2016 endete. So bestätigend das nun auch klingen mag, einen kleinen Haken gibt es noch an der Geschichte.

Wir können die Firma Jansen Products in San Francisco nicht finden, sie lässt sich zumindest nicht mithilfe gängiger Suchmaschinen ersuchen und auch in diversen Firmenregistern gibt es keine Einträge (Marcaria Trademark Search, U.S. Securities and Exchange Commission). Im Moment ist der einzige Hinweise auf deren Existenz der Tweet - ein rekursives und damit ungültiges Argument.

Welche Produkte von 3dfx soll es geben?

Gehen wir aber einmal davon aus, dass es Jansen Products wirklich gibt und dass sie 3dfx zumindest als Mark wieder ins Leben rufen. Was soll es unter dem legendären Label überhaupt geben - was ist denkbar?

Ab diesem Winter soll es dem Tweet zufolge neue Grafikkarten von 3dfx geben. Dass damit selbst entwickelte und produzierte Beschleuniger gemeint sind, ist quasi auszuschließen: Selbst wenn Jansen Products etwaige Patente erwerben könnte, wären die technischen Innovationen veraltet. Und noch viel unwahrscheinlicher ist, dass innerhalb kürzester Zeit eine ganze Entwicklungsabteilung, Fertigungsanlagen, und was sonst noch dazu gehört aus dem Boden gestampft wird.

Viel wahrscheinlich ist es, dass unter dem Namen 3dfx Custom-Grafikkarten von AMD und Nvidia vertrieben werden - etwa eine »3dfx RTX 3080« oder eine »3dfx RX 6800 XT«. Diese könnten in China produziert und einfach entsprechend gelabelt werden.

Falls es nicht dazu kommt und ihr dennoch in Erinnerungen schwelgen wollt, könnt ihr euch eine alte 3dfx Voodoo 5 5500 besorgen, denn die läuft unter Windows 10 tatsächlich noch:

68 0 Mehr zum Thema Uralt-Grafikkarte läuft unter Windows 10

Zudem heißt es in dem Tweet, man werde auch andere Produkte in Zusammenhang mit Smartphones, Smart-TVs und Soundsysteme anbieten. Wir sind also gespannt, was uns da erwartet.

Was meint ihr? Sehen wir demnächst nun doch Produkte unter dem Namen 3dfx? Schreibt es gerne in die Kommentare!