Assassin's Creed: Wie gefährlich ist der legendäre »Leap of Faith« in echt? Stuntmen haben es ausprobiert

3:34 Assassin's Creed Black Flag: Das Remake des Piraten-Krachers zeigt euch überarbeitetes Gameplay zu Kämpfen, Parkour und Stealth

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced steht in den Startlöchern und so langsam rollt Ubisoft ordentlich an der Werbetrommel. In der neuesten Promo-Aktion arbeitet das französische Unternehmen mit Red Bull zusammen und hat mehrere Stuntmen engagiert, um den legendären Leap of Faith nachzumachen. Dabei haben sie sogar einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Aus 18 Metern in die Tiefe

Was ist der Leap of Faith? Der Leap of Faith (dt. Sprung des Glaubens ) ist ein besonderer Sprung, bei dem Ezio, Bayek, Edward und Co. sich kerzengerade hinstellen, ihre Arme ausbreiten und sich dann aus höchster Höhe in einen Strohhaufen stürzen.

Die Top-Athleten und Freerunning-Experten Dominic Di Tommaso, Pavel Pasha Petkuns und Lilou Ruel sowie die Weltklasse-Klippenspringerin Molly Carlson haben sich der Challenge gestellt, einen echten Leap of Faith zu absolvieren.

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Die Aktion bestand aus vier waghalsigen Sprüngen. Um warmzuwerden stürzte sich das Team von einer 14 Meter hohen Klippe ins Wasser. Anschließend wiederholten sie das, nur dieses Mal von der höchsten Stelle eines Piratenschiffs. Spätestens dann wurde es gefährlich.

Dominic Di Tommaso stellte sich auf einen 12 Meter hohen Turm und sprang mit einem Leap of Faith auf eine Landefläche aus Sand.

Das große Finale war der große Leap of Faith aus 18 Metern in einen Strohhaufen. Den Anfang machte wieder Dominic Di Tommaso. Damit brach er den vorigen Weltrekord von 17 Metern. Doch er sollte ihn nur für kurze Zeit halten. Denn anschließend sprang Lilou Ruel aus 18,2 Metern Höhe. 18 Meter hat ja schon jemand gemacht , kommentierte Di Tomasso achtungsvoll kurz vor Ruels Stunt.

Damit ist Lilo Ruel mit einem Sprung aus 18,2 Metern jetzt offiziell die Weltrekordhalterin für den höchsten Leap of Faith.

Ubisoft hat noch weitere Aktionen im Köcher, um das Black-Flag-Remake ordentlich zu bewerben. So arbeitet das Unternehmen etwa mit dem US-amerikanischen Klemmbausteinhersteller Wise Block zusammen und veröffentlicht vier offizielle Sets zum neuen Assassin's Creed. Den Artikel dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben.