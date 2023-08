Schlüsselanhänger mit 16 Buttons: 8BitDo bringt neuen Mini-Controller auf den Markt

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre: Der Micro ist ganz schön klein! (Bild: 8BitDo)

8BitDo ist bekannt für seine preisgünstigen wie hübschen Bluetooth-Controller, die gerne mal im Retro-Chic daherkommen. Nun bringt der Hersteller den vermutlich kompaktesten Drücker auf den Markt, den ihr je gesehen habt.

Gedacht ist der Micro getaufte Drücker für Nintendo Switch und Android-Handys.

Klein, aber mit 16 Knöpfen

Im ultrakompakten Micro ist nicht viel drin. Der Hersteller gibt an, dass der Controller, der kleiner als ein Handteller ist, schlanke 25 Gramm wiegt.

Zum Vergleich: Die Joy-Cons der Nintendo Switch wiegen 50 Gramm - pro Drücker.

Am ultrakompakten Micro ist aber viel dran. Sage und schreibe 16 Knöpfe hat 8BitDo an die Zockerpille geschraubt. Dazu gehören:

D-Pad

A-, B, X, und Y-Buttons

Vier Schultertasten

Plus- und Minus-Knöpfe

Start und Select

3-Wege-Schieberegler

Pairing-Knopf

Über die hauseigene 8BitDo Ultimate-App lassen sich Knöpfe außerdem individuell belegen. Der Hersteller gibt an, dass man so spielend zwischen Werkzeugen in Photoshop wechseln kann, während man mit der anderen Hand das Zeichenwerkzeug hält.

Darüber hinaus besitzt der Controller einen USB-C-Anschluss, über den der Micro geladen wird oder über den man auch kabelgebunden zocken kann. Der Akku fasst 180 mAh und soll für rund zehn Stunden Spielspaß sorgen.

Erwähnt sei auch: Das Handbuch des Micro weist darauf hin, dass ihm im Gegensatz zu Joy-Cons Gyro, Rumble, IR, NFC und Spieler-LEDs fehlen - außerdem kann er die Switch nicht aufwecken. Darüber hinaus ist er ohne Joystick nur bedingt für 3D-Spiele geeignet.

Preis und Verfügbarkeit

Ihr könnt den Mini-Controller ab sofort über Amazon oder die Herstellerseite für rund 20 Euro vorbestellen. Erhältlich ist der Micro-Drücker in den Farben Blau und Grün. Die Auslieferung beginnt laut 8BitDo am 8. September.

Meinem Kollegen Jan hat es ein ganz anderer Controller angetan:

Aus Trotz wurde Liebe: Dieses Gadget ist mein Highlight für Retro- UND PS5-Spiele

8BitDo bringt einen Bluetooth-Controller auf den Markt, der bequem in die Handfläche passt und trotzdem mit 16 Buttons aufwartet. Seht ihr darin einen Sinn oder waren euch die Joy-Cons der Switch schon zu klein? Verbucht ihr den Micro als nettes Gimmick oder könnt ihr euch vorstellen, damit wirklich unterwegs zu zocken? Lasst eure Meinung da!