Ab 699 Euro: Der kleinste Mac aller Zeiten ist da! Ist das ein Rechner für euch?

Eine Sache gleich zu Beginn: Ich mag Apple und habe über die Jahre alle MacBook-Generationen ausprobiert. Ich schätze an Apple das schlichte Design und ich arbeite auch sehr gerne mit Mac OS. Was ich aber überhaupt nicht mag, ist Apples befremdliche Aufpreispolitik.



Beim Luxusprodukt Mac Pro, der ab günstigen 8.299 Euro zu haben ist, kommt es den Käufern vermutlich nicht mehr darauf an, für ein paar Rollen am Gehäuse noch 500 Euro (ja, ihr lest richtig, 500 Euro für ein paar Rollen) draufzulegen. Bei den Brot und Butter-Modellen schmerzt die Preisgestaltung für Upgrades aber dann doch.



Der neue Mac Mini mit M4 Chip ist dafür ein gutes Beispiel. Beim Basis-Mac-Mini mit 256-GB-SSD kostet das Upgrade auf 2 TB schlappe 920 Euro und damit 221 Euro mehr als ein kompletter Mac Mini in der Basiskonfiguration!



Eine konventionelle M.2 SSD für PCIe 5.0 mit einer Lese-/ Schreibgeschwindigkeit von bis zu 14.500 beziehungsweise 12.700 MB/s gibt es bereits für unter 350 Euro im Handel. Man könnte also bei Apples Mondpreisen durchaus das Wörtchen Wucher in den Mund nehmen.



Steve Jobs wusste schon, warum er beim Mac unbedingt auf ein geschlossenes System bestanden hatte. Apple lebt von dieser Entscheidung, zum Leidwesen seiner Kunden, auch heute noch ziemlich gut.