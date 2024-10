Von der Magic Mouse inspiriert? Der neue Mac Mini hat seine Power-Taste an der Unterseite

Der neue Mac Mini mit M4-Prozessor ist sehr klein und deshalb musste wohl ein neuer Ort für die Power-Taste gefunden werden. (Bild: Apple)

Apple hat seine neuen Mac Minis mit M4-Chip vorgestellt. Nicht nur sind sie kompakter denn je, auch technische Upgrades, wie eine langersehnte Erhöhung des Arbeitsspeichers gibt es. Neben den frischen Specs findet sich bei den neuen Mini-Computern ein weiteres Detail, das sich verändert hat: die Position der Power-Taste.

Die Power-Taste ist jetzt auf der Unterseite

Für den kompakten Formfaktor des neuen Mac Mini musste Apple wohl einen Kompromiss bei der Platzierung der Power-Taste eingehen.

Die neue Taste befindet sich weiterhin an der Rückseite des Mini-Computers, aber dieses Mal an der Unterseite.

Die Power-Taste ist konvex und sollte daher leicht zu erfühlen sein. (Bild: Apple)

Apple wurde schon öfter für eine fragwürdige Platzierung von Anschlüssen oder Knöpfen kritisiert. So hat auch die Apple Magic Mouse ein Upgrade auf USB-C erhalten. Auch bei der neuen Maus befindet sich der Anschluss weiterhin auf der Unterseite, was die Verwendung beim Aufladen nicht möglich macht.

Beim neuen Mac Mini M4 müsst ihr unter das Gerät greifen, um die Power-Taste zu erreichen. Der Abstand zum Boden beträgt etwa 6 mm. Wenn eure Finger nicht so schlank sind, müsst ihr das Gerät also leicht anheben, um die Taste zu erreichen.

Die Community nimmt es gelassen und mit Humor

Die neue Position der Power-Taste wird von vielen als amüsant empfunden, anstatt als ernsthaftes Hindernis. Insbesondere Apple-Nutzer begrüßen die Änderung, da beim alten Mac Mini das Risiko bestand, die Power-Taste versehentlich zu drücken, während man die hinteren Anschlüsse nutzte. Eine Position an der Front wäre allerdings auch nicht verkehrt gewesen.

Andere Nutzer merken an, dass sie die Power-Taste ohnehin nie verwenden. Die Computer werden meistens in den Schlafmodus versetzt und nur selten komplett heruntergefahren.

Und wie würde ein E-Auto von Apple aufgeladen werden? Zumindest haben einige in der Community eine Idee:

Mehr zum neuen Mac Mini M4: Ab 699 Euro: Der kleinste Mac aller Zeiten ist da! Ist das ein Rechner für euch?

Was haltet ihr davon, dass der Power-Button bei den neuen Apple Mac Minis auf der Unterseite ist? Ist das halb so wild oder doch ein nerviges Problem? Wie oft schaltet ihr euren Computer aus? Und was ist eure allgemeine Meinung zu den neuen Mini-Computern von Apple? Werdet ihr euch einen der neuen Mac Minis kaufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!