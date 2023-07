AirPods 3: Neue Generation mit Mega-Feature wohl noch in weiter Ferne

Die Apple AirPods 3 sollen euch teils frühzeitig benachrichtigen können, wenn ihr krank werdet.

Wearables und Health gehen Hand in Hand. Fitness-Tracker, Smartwatches oder sogar smarte Ringe haben alle Funktionen und Features, die es euch erlauben, Gesundheitsdaten zu erfassen und auszuwerten.

Nun will Apple auch seinen In-Ear-Kopfhörern, speziell den AirPods Pro, neue Health-Features spendieren - allerdings könnte es noch eine Weile dauern, bis wir diese zu sehen bekommen. Die aktuellen Pro-Modelle AirPods Pro 2 sind im September 2022 erschienen und kosten aktuell etwa 240 Euro.

AirPods als Fieberthermometer und Hörhilfe

Laut Mark Gurman von Bloomberg werden die nächsten AirPods Pro neue Features bekommen, die eure Gesundheit analysieren können.

Der Apple-Experte geht davon aus, dass sich mit diesen Funktionen potenzielle Hörprobleme erkennen lassen und sogar die Körpertemperatur über den Gehörgang messen lässt. So sollt ihr früh erfahren können, ob ihr krank werdet.

Es besteht sogar die Möglichkeit, dass die Airpods Pro als Hörhilfe eingesetzt werden können - zumindest in den USA.

Die AirPods unterstützen schon heute sogenannte Audiogramme, die den Geräten mitteilen, wo das Gehör am schwächsten ist, damit sie sich an die Hörfähigkeiten anpassen können. Ähnliche Funktionen bieten auch Kopfhörer von anderen Herstellern wie Nothing und Jabra.

Bisher wird eine solche Funktion primär dafür verwendet, um das Klangprofil an die Nutzer anzupassen. Apple will das Feature erweitern und so Menschen mit Hörschäden helfen.

Auch die Temperaturmessung ist nicht so ungewöhnlich, wie es zunächst klingen mag. Die Apple Watch Series 8 hat letztes Jahr ein ähnliches Feature eingeführt, das beim Tracken von Menstruationszyklen hilft. Die Körpertemperaturmessung über den Gehörgang soll noch präziser sein.

Wie gut die aktuellen AirPods 2 Pro sind, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:

Mehr zum Thema Apple AirPods 2 Pro: Apple hat mich eines Besseren belehrt von Maxe Schwind

Darüber hinaus wird erwartet, dass die nächsten AirPods von Apple mit USB-C ausgestattet sein werden.

Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht: Laut Gurman ist es sehr wahrscheinlich, dass nur die teureren AirPods Pro diese Funktionen erhalten werden und dass es noch eine ganze Weile dauern könnte, bis neue auf den Markt kommen.

Bis die zweite Generation der AirPods Pro veröffentlicht wurde, hat es drei Jahre gedauert. Es ist also möglich, dass die nächsten Modelle erst 2025 erscheinen.

Wie findet ihr diese neuen Gesundheitsfunktionen? Gibt es noch mehr solcher Features, die ihr euch für eure Wearables wünscht? Benutzt ihr selbst die AirPods Pro der zweiten Generation und seid ihr zufrieden mit diesen? Gibt es Dinge, bei denen Apple unbedingt nachbessern sollte? Schreibt uns eure Meinung und Wünsche dazu in die Kommentare!