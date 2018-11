Alexa für Windows 10 - Jetzt gratis für PC erhältlich, etwas anderer Funktionsumfang

Anfang des Jahres hatten mehrere PC-Hersteller wie Acer, Dell, HP und Lenovo angekündigt, Alexa auf ihren PCs zu unterstützen, die allerdings auch mit entsprechend hochwertigen Far-Field-Mikrofonen wie die Echo-Geräte ausgestattet sind. Nun gibt es Alexa aber auch als kostenlose App für alle Nutzer von Windows 10, die damit fast alle Funktionen nutzen können, die ein Amazon Echo bietet, inklusive der immer beliebteren Smart-Home-Funktionen.

Nutzer können Musik von ihrem Amazon-Prime-Konto anhören, Hörbücher von Audible abrufen, Wecker oder Timer einrichten, ihren Kalender und To-Do-Listen verwalten oder Nachrichten und Wetterberichte abrufen. Allerdings ist es auf dem PC im Gegensatz zu den Echo-Geräten nicht möglich, das Aktivierungswort »Alexa« zu ändern.

Außerdem lauscht Alexa auf dem PC, zumindest bei der vorliegenden App, nicht ständig mit, sondern muss mit einem Klick aktiviert werden. Das dürften manche Nutzer als Vorteil sehen, andere hingegen, die Alexa ohnehin schon anderweitig nutzen, dürften sich an diesem Punkt stören.

Auch die Telefonie-Funktion oder das Streamen von Musik über Spotify funktionieren mit der Alexa-App für Windows 10 noch nicht. Dafür plant Amazon für 2019 weitere Features, über die auch PC-Funktionen gesteuert werden können. Genauere Details dazu gibt es aber noch nicht. Die App benötigt Windows 10 Version 1803 und ist für PCs und die Xbox One gedacht.

Ob die App auf Windows-10-Geräten mit ARM-Prozessor funktioniert, ist unklar. Offiziell gibt Microsoft nur x86- und x64-Prozessoren an. Bisher ist die neue Alexa-App nur in den USA, Großbritannien und Deutschland erhältlich, was wohl auch einen Rückschluss darauf zulässt, in welchen Ländern Alexa aktuell besonders gern verwendet wird. Weitere Länder sollen nächstes Jahr folgen.

