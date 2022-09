Echo Dot und Studio: Amazons neue Smart Speaker drehen den Sound auf

Eine ganze Handvoll neuer Smart-Speaker von Amazon soll noch 2022 erscheinen. Der Versandriese hat auf seinem Hardware-Event gleich mehrere neue Echo-Geräte vorgestellt. Die reichen vom Hi-Fi-Speaker Echo Studio bis hin zum kleinen Echo Auto für unterwegs.

Was bei den verschiedenen Modellen neu ist und wann ihr mit den neuen Echo-Speakern rechnen könnt, erfahrt ihr im Folgenden bei uns.

Gleich drei neue Echo Dots

Beim beliebten Echo Dot beschränkt sich Amazon nicht nur auf ein neues Gerät. Stattdessen sind gleich zwei verschiedene Smart-Speaker der 5. Generation sowie ein Update für den speziell auf Kinder zugeschnittenen Echo Dot Kids geplant.

Das Erwachsenen-Modell soll sowohl als klassischer Echo Dot sowie als Echo Dot mit Uhr erscheinen. Dre unterscheidet sich durch ein Display, bestehend aus mehreren LEDs, auf dem neben der Uhrzeit auch Titel von abgespielten Songs, Timer oder anstehende Termine aus dem Kalender angezeigt werden.

Bei den Dot-Geräten will Amazon außerdem den Klang optimieren: Besserer Bass und weniger Verzerrungen. Außerdem sollen die neuen Dots intuitiver zu bedienen sein. Denn neben der gewohnten Steuerung lassen sich die Kugeln jetzt auch mit einem leichten Druck auf das Gerät steuern - so wie es bereits beim Home Mini der Fall ist.

Damit das möglich ist, verbaut man in den neuen Modellen einen Beschleunigungssensor. Einen weiteren Sensor zum Messen der Temperatur gibt es dazu noch oben drauf.

Das Echo-Dot-Kids-Lineup wird um zwei neue Varianten erweitert, die einem Drachen und einer Eule nachempfunden sind.

Der reguläre Echo Dot der 5. Generation erscheint zu einem Startpreis von 59,99 Euro, die Version mit Uhr sowie die beiden Kids-Modelle werden 69,99 Euro kosten. Alle Modelle erscheinen im Oktober und können ab sofort vorbestellt werden.

Neben Amazon hat auch Google neue Produkte in der Mache. Was wir beim Pixel-Event kommende Woche erwarten und warum das auch Smart-Home-Fans interessieren dürfte, erfahrt ihr im Artikel.

Mehr zum Thema Das stellt Google auf seinem Event nächste Woche vor

Amazon Echo Studio bekommt Spatial Audio

Auch der Hi-Fi-Speaker Amazon Echo Studio erhält ein Update. Das soll bereits im kommenden Monat erscheinen und zum Start 199,99 Euro kosten.

Beim Echo Studio will Amazon vor allem beim Sound noch einmal einen ordentlichen Sprung nach vorne machen. Dafür erhält das neue Smart-Display Spatial Audio, also Raumklang, sowie klarere Mitten und besseren Bass. Ältere Modelle sollen die Audio-Updates ebenfalls in den kommenden Monaten per Software-Update erhalten.

Neu ist zudem die weiße Farbe des Echo Studio, die Kunden nun beim Kauf zur Auswahl steht.

Ein neuer Echo kommt ins Auto

Der kleinste Echo-Speaker ist eine neue Version des Echo Auto und verrät damit bereits, dass er nicht für die Wohnung gedacht ist. Das Modell soll auch unterwegs im eigenen Auto eine Bedienung per Stimme ermöglichen und so das Verschicken von Nachrichten oder das Abspielen von Musik ermöglichen.

Der neue Echo Auto soll zum Start zu einem Preis von 54,99 US-Dollar erscheinen.

Alle neuen Echos unterstützen Matter

Im Rahmen des Events kam Amazon natürlich auch auf den Start von Matter zu sprechen. Bereits 2022 will man erste Geräte unterstützen, während 2023 dann ein breiter Rollout auf weitere Geräte erfolgen soll.

Alle neu vorgestellten Echo-Speaker sollen hingegen noch in diesem Jahr mit Matter kompatibel sein. Alles, was ihr über Matter zum Start wissen müsst, haben wir euch im verlinkten Artikel zusammengefasst.

Does it Matter? Warum der neue Smart-Home-Standard so wichtig ist und was sich damit alles ändert

Klingen die neuen Echo-Geräte für euch interessant? Habt ihr vielleicht bereits einen smarten Speaker von Amazon und denkt jetzt über ein Upgrade nach? Oder hättet ihr euch von Amazon etwas anderes gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!