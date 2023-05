Amazons Echo-Geräte verstehen die gemeinsame Sprache aller Smart-Home-Hersteller jetzt vollständig

Schon im Dezember hatte Amazon seine smarten Speaker der Echo-Serie mit Matter kompatibel gemacht. Das Update fiel damals aber eher halbgar aus.

Nur ein paar ausgewählte Geräte erhielten das Update, der Funkstandard Thread war noch nicht richtig an Bord und einrichten ließ sich das Ganze nur über Android.

Amazon weitet Matter-Unterstützung aus

Aber jetzt hat Amazon nachgebessert. Wie man in einer Pressemitteilung verlauten lässt, ist man nun in die nächste Phase des Matter-Rollouts übergegangen. Das heißt in der Praxis drei Dinge:

Zum Ersten lassen sich Matter-fähige Echo-Geräte von Amazon per Alexa nun auch über iOS einrichten. Bisher funktionierte die Einrichtung nur über Android.

Zum Zweiten erhalten eine Reihe älterer Geräte jetzt auch den Matter-Support. Das Update macht auch den Echo, Echo Dot und Echo Plus der zweiten Generation kompatibel. Zuvor kamen nur neuere Geräte der dritten und vierten Generation in den Genuss des Updates.

Zum Dritten bindet Amazon endlich auch Thread in seine Geräte mit ein. Bei Thread handelt es sich um einen Funkstandard, über den Mattergeräte kommunizieren sollen.

Amazons Echo-Geräte funktionieren dabei als sogenannte Border-Router. Das heißt: Sie verbinden euer Smart Home mit eurem Heimnetz. Matter-Geräte können somit an die Echos angebunden werden, ohne dass man sich über Hersteller-Kompatibilität groß Gedanken machen müsste.

Eve und Alexa: Hand in Hand

Was das in der Praxis bedeutet, liefert Amazon gleich mit: Geräte des deutschen Smart Home-Herstellers Eve lassen sich bald mit Echo-Geräten verbinden.

Die Geräte von Eve sind bereits fit für Matter, waren lange Zeit aber auf eine Zusammenarbeit mit Apples HomeKit beschränkt.

Im Angebot des Herstellers finden sich etwa Smart Home-Geräte aus den Bereichen Wetter und Raumklima, Beleuchtung und Gartenartikel.

Durch die beiderseitige Unterstützung des gemeinsamen Matter-Standards ändert sich das jetzt. Ab kommendem Monat soll Eve dann auch Amazons Frustration Free Setup unterstützen, das die Einrichtung neuer Geräte in den Alexa-Kosmos erleichtert.

Für den Start betrifft das die Produktkategorien Eve Energy, Eve Door & Window und Eve Motion.

Mehr als 100 Millionen Echo-Geräte im Einsatz

Neben den neuen Features für Kunden nutzte Amazon die Pressemitteilung zudem, um einen Meilenstein zu feiern. Laut Aussage des Herstellers befinden sich mittlerweile mehr als 100 Millionen Echo-Geräte mit Matter-Unterstützung in Haushalten.

Neben den neuen Features für Kunden nutzte Amazon die Pressemitteilung zudem, um einen Meilenstein zu feiern. Laut Aussage des Herstellers befinden sich mittlerweile mehr als 100 Millionen Echo-Geräte mit Matter-Unterstützung in Haushalten.