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Jason Stathams Crank-Filme sind bizarrer Action-Kult, doch wie steht es nach 20 Jahren um Teil 3? Schlecht.

Jason Statham ballert mit 58 Jahren immer noch einen Actionfilm nach dem anderen raus. Nur auf Crank 3 dürfen seine Fans leider nicht mehr hoffen.

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Vali Aschenbrenner
10.06.2026 | 10:37 Uhr

Chev Chelios fehlt für Crank 3 leider der Saft. Bildquelle: Lions Gate Chev Chelios fehlt für Crank 3 leider der Saft. Bildquelle: Lions Gate

Absurd, überdreht, stylisch und unverschämt spaßig – in Jason Stathams Filmografie dürften für Action-Fans gerade die Crank-Filme hervorstechen. Und falls ihr euch jetzt alt fühlen wollt: Teil 1 erschien schon 2006 und hat damit bereits stolze 20 Jahre auf dem Buckel.

2009 folgte mit High Voltage das direkte Sequel und seitdem kamen immer wieder mal Gerüchte um einen Crank 3 auf. Doch die hat mit Amy Smart jetzt ein Star beider Filme wohl endgültig begraben.

Es sieht nicht gut aus für Crank 3

Zu Gast auf der Indiana Comic Con wurde die 50-jährige Schauspielerin aus Starship Troopers, Rat Race oder Butterfly Effect von Collider darauf angesprochen, ob wir überhaupt noch auf Crank 3 hoffen dürfen. Und dazu meinte sie unmissverständlich:

Ich kann mich daran erinnern, ebenfalls [von den Spekulationen um Crank 3] gehört zu haben, aber dann ist das irgendwann gestorben. Ich habe nichts mehr davon gehört.

Darum geht's: Crank dreht sich um den knallharten Auftragskiller Chev Chelios (Jason Statham), der von seinem Widersacher Ricky Verona (Jose Pablo Cantillo) vergiftet wurde. 

Für Chelios gibt es keine Heilung, aber zumindest die Möglichkeit, blutige Rache auszuüben. Denn solange er seinen Adrenalinpegel oben hält, kann er seinen unvermeidbaren Tod hinauszögern. Auf der Jagd nach Verona durch Los Angeles hinterlässt Chelios eine Schneise der Verwüstung.

Video starten 1:59 Crank - offizieller Trailer zum Actionfilm mit Jason Statham

Crank ist Action-Kult, aber auch nischig

Der erste Crank von 2006 war ein moderater Kritiker-Erfolg, traf vor aber allem bei Zuschauern einen Nerv (siehe RottenTomatoes) und konnte bei einem Budget von 12 Millionen US-Dollar weltweit über 42 Millionen einspielen (via BoxOfficeMojo). Eine ordentliche Bilanz!

Für High Voltage lief es aber schon nicht mehr ganz so geschmeidig. Die Resonanz seitens der Presse und auch der Fans fiel etwas zurückhaltender aus (etwa ebenfalls bei RottenTomatoes). Bei einem Budget von 20 Millionen US-Dollar konnte Crank 2 außerdem nur 34,6 Millionen wieder reinholen und gilt damit als kommerzieller Flop (ebenfalls via BoxOfficeMojo).

Trotzdem hatten das Regie-Duo Brian Taylor und Mark Neveldine sowie Hauptdarsteller Jason Statham immer wieder mal Interesse daran bekundet, sich an Crank 3 heranwagen zu wollen.

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Doch die Sorge der Produzenten, dass ein solches Projekt die Produktionskosten nicht wieder reinholen könnte, bremste die Ambitionen wieder und wieder aus.

An Arbeit mangelt es Jason Statham aktuell übrigens nicht. Als nächstes stehen mit ihm die neuen Actionfilme Mutiny (am 27. August 2026) und The Beekeeper 2 (am 15. Januar 2027) an.

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