Das CPU-Duell mit AMD spitzt sich zu: Intels nächste Plattform verspricht maximale Leistung, könnte aber auch ein ungeliebtes Relikt vergangener Tage wiederbeleben

Kommende Motherboards von MSI, Gigabyte und Co. werden den Chipsatz Z990 unterstützen. (Bildquelle: MSI)

Mit der himmlischen Ruhe im PC-Gehäuse könnte es bald vorbei sein: Ein Leak zu Intels kommender Z990-Plattform auf der Social-Media-Plattform X sorgt derzeit für Diskussionen in der Hardware-Community.

Mit dem kommenden Chipsatz Z990 für die neue CPU-Plattform plant Intel, dichter zu AMD aufzuschließen – allerdings möglicherweise um den Preis eines aktiven Lüfters.

Damit würde Intel im Wettrüsten um die Performance-Krone auf ein Relikt zurückgreifen, das die meisten PC-Bastler für längst ausgestorben gehalten haben.

0:52 Acer Predator Atlas 8: So sieht der erste Handheld mit dem neuen Intel-Chip aus

Autoplay

Bekannte Insider leaken Details

Hintergrund der Diskussion sind technische Daten, die von den bekannten Insidern LC Tech Leaks und Jaykihn veröffentlicht wurden.

Der für Intels neue Nova-Lake-S-Prozessoren entwickelte Chipsatz Z990 soll PCIe 5.0 nativ direkt über den Chipsatz bereitstellen. Zudem kursieren Gerüchte über Prozessorvarianten mit deutlich erweitertem Cache, die gegen AMDs X3D-Modelle antreten sollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nach Angaben der Leaker steigt die Leistungsaufnahme des Chipsatzes spürbar an: Während der aktuelle Z890-Chipsatz eine Basis-Leistungsaufnahme von 6,0 Watt aufweist, soll der Z990 im Leerlauf bereits auf 7,9 Watt kommen und unter Volllast bis zu 14 Watt erreichen.

Hinzu kommt, dass Intel den Chip von rund 93 Quadratmillimetern auf etwa 72 Quadratmillimetern verkleinert hat. Die kleinere Chipfläche erhöht bei gleicher oder höherer Leistungsaufnahme die Wärmedichte, was höhere Temperaturen zur Folge haben kann.

Aktive Lüfter könnten ein Comeback feiern

Laut dem Leaker soll es von Intel Richtlinien oder Empfehlungen geben, eine aktive Kühlung für den Z990 einzusetzen. Dass ausgerechnet dieses Detail für Zähneknirschen bei PC-Veteranen sorgt, hat einen historischen Grund.

Der mögliche Einsatz weckt Erinnerungen an den Launch von AMDs X570-Plattform und die nForce-Ära der frühen 2000er-Jahre.

Die damaligen Chipsatz-Lüfter waren in der Community berüchtigt dafür, nach kurzer Betriebszeit ein hochfrequentes, nervtötendes Surren zu entwickeln, Staub wie ein Magnet anzuziehen und als mechanische Schwachstelle frühzeitig den Geist aufzugeben.

Mehr zum Thema: Nach langer Stille: Intel hat doch noch gute Nachrichten für PC-Spieler und verrät, dass es »bald« neue Grafikkarten für Desktop-Rechner gibt

Der Wechsel auf lautlose, rein passive Kühlkörper setzte dem ein Ende.

Ob Intel tatsächlich auf aktive Lüfter beim Z990-Chipsatz bestehen wird, bleibt abzuwarten. Bisher hat sich Intel nicht zu den Leaks geäußert.