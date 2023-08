Amazon macht schnell: Lieferung binnen eines Tages wohl der neue Standard

Gotta go fast: Amazon liefert an Prime-Kunden besonders schnell. (Bild: ink drop - stock.adobe.com / Sega)

Wer schon länger Amazon Prime-Kunde ist, hat diesen Service einst nicht wegen Filmen und Serien gebucht, sondern wegen der schnellen Lieferung.

Wie Amazon jetzt bekannt gibt, erreichen Lieferungen nun in zuverlässiger Rekordgeschwindigkeit ihre Kunden: Die Mehrheit der Prime-Kunden in den USA habe im letzten Quartal ihre Bestellungen am selben oder spätestens am nächsten Tag erhalten, so Techradar.

Sogar den Wocheneinkauf online bestellen ist 2023 keine Seltenheit mehr und kann sich lohnen:

Zahlen, bitte!

So viele Produkte hat Amazon ausgeliefert: Seit Jahresbeginn hat der Versandriese nach eigenen Angaben allein in den USA 1,8 Milliarden Pakete an Prime-Mitglieder ausgeliefert, was fast viermal so viel ist wie im gleichen Zeitraum des Jahres 2019.

Gerade in den Jahren 2020 und 2021 stiegen Warenlieferungen aufgrund der weltweiten Pandemie signifikant an. Darunter litt zu dieser Zeit die Lieferzeit.

In einem Blogpost behauptet Amazon nun, man liefere die größte Auswahl an Produkten mit der schnellsten Geschwindigkeit aller Zeiten.

Bild: lovelyday12 - stock.adobe.com

Glaubt man dem Warenlager-CEO von Amazon, haben Prime-Mitglieder die Auswahl aus 300 Millionen Produkten ohne Lieferkosten. Zum Vergleich: 2005 waren es laut Amazon lediglich eine Million.

Durch Umstrukturierungen von Warenhäusern und Verteilerzentren sei man heute schneller denn je.

Produktionskosten und die Umweltbelastung sind beim Online-Shopping nur sehr schwer einzusehen. Wir haben den Online-Händler Temu näher beleuchtet und was dort gilt, ist auch zum Teil auf Amazon anwendbar.

Wir würden Amazons Aussage gerne auf die Probe stellen. Daher möchten wir von euch wissen:

Amazon liefert aus einer riesigen Auswahl an Produkten für Prime-Kunden teilweise noch am selben Tag aus. Nutzt ihr den Prime-Service von Amazon? Glaubt ihr, dass es nötig ist, dass wir jedes Produkt am nächsten Tag in Händen halten? Oder schwört ihr dem Online-Handel generell ab? Schreibt es gerne in die Kommentare.