Extrem günstig statt extrem teuer: AMD bringt heimlich, still und leise neue Grafikkarte auf den Markt

Im Mai 2022 traten erstmals Gerüchte um eine neue Einsteiger Grafikkarte von AMD auf. Die Grafikkarte sollte unter dem Namen RX 6300 erscheinen und 2 GB GDDR6 Videospeicher haben. Als Grafikprozessor sollte eine RDNA 2 Navi 24 -Grafikkarte verbaut sein.

Genau diese Grafikkarte hat AMD wohl für den Erstausrüster-Markt veröffentlicht.

Was kann AMDs neue Grafikkarte?

Die Grafikkarte verfügt über eine Taktfrequenz von 1.512 MHz und eine Speichertaktfrequenz von 2.000 MHz. Verbaut sind 32-bit Speicher vom Typ 512Mx32 GDDR6. Damit sind theoretisch Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64 GB/s möglich.

Die Grafikkarte hat jeweils einen HDMI- und Displayport-Anschluss und unterstützt eine maximale Auflösung von 7680 x 4320 @60Hz. Gekühlt wird die RX 6300 durch einen aktiven Lüfter. Sie hat einen Gesamtstromverbrauch in Höhe von 32W.

Die meisten Grafikkarten bewegen sich im höheren Preissegment. Die RX 6300 ist preislich genau das Gegenteil.

Die Grafikkarte bringt eher geringe Leistung für Videospiele mit. Weshalb sie sich preislich am unteren Rand bewegt. Auf der Second Hand Webseite Goofish ist sie für etwa 60 US Dollar gelistet. Das ist aber wahrscheinlich nicht der offizielle Preis, sondern der Preis, den der Verkäufer auf Goofish für die Grafikkarte abrufen möchte.

Wie schlägt sich die RX6300 gegen die RX6600?

Im Vergleich zur Mittelklasse Grafikkarte von AMD, der RX 6600, schlägt sich die RX 6300 erwartungsgemäß schlecht. Im direkten Vergleich fallen auf: der höhere Stromverbrauch der RX6600, sowie der höhere Videospeicher und die höhere Taktfrequenz.

Hardware RX 6300 RX 6600 GPU Navi 24 Navi 23 Taktfrequenz 1.512 1.792 Videospeicher 2 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Gesamtstromverbrauch 32W 132W Preis 60 US Dollar 329 US Dollar Vergleich der RX 6300 mit der RX 6600.

Die RX 6300 lohnt nicht für Spieler, die aktuelle Spiele zocken möchten. Stattdessen ist sie für Fertig-PCs geeignet, auf denen Office-Anwendungen zum Einsatz kommen.

