Ab morgen verfügbar: Grafikkarte für Spieler startet in Europa

Die bisher China-exklusive Grafikkarte wird ab morgen in den Handel kommen. (Bildquelle: AMD)

Viel zu lange mussten PC-Spieler hierzulande in die Röhre schauen, doch ab heute hat das Warten ein Ende. AMD bringt die Mittelklasse-Grafikkarte Radeon RX 9070 GRE nach einem Jahr China-Exklusivität offiziell nach Deutschland und Europa.

Wie das Tech-Magazin Golem.de berichtet, reagiert der Chiphersteller mit diesem globalen Launch auf die anhaltende Hardware-Krise und flankiert den Grafikkarten-Start mit einer Überraschung: Um Lieferengpässe zu überbrücken, bringt AMD gleichzeitig ein CPU-Tandem auf den Markt, das alte und neue Technik vereint.

Neben dem neuen, aber auf älterer Technik basierenden Ryzen 7 7700X3D gibt es auch das Retro-Comeback des AM4-Prozessors Ryzen 7 5800X3D.

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Der China-Import für Europa: Was kann die RX 9070 GRE?

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Die »Golden Rabbit Edition« der Radeon RX 9070 soll eine Lücke in der europäischen Mittelklasse schließen. Für rund 550 Dollar (rund 472 Euro) – der exakte Euro-Preis ist noch nicht bekannt – erhalten PC-Spieler eine Grafikkarte, die auf AMDs aktueller RDNA-4-Architektur basiert.

AMD hat die Grafikkarte ursprünglich exklusiv für den umkämpften chinesischen Hardware-Markt entwickelt. Die anhaltende Chip-Knappheit und stark steigende Preise für Grafikkarten haben die Karte nun auch für den europäischen Markt attraktiv gemacht.

Die wichtigsten Hardware-Specs hat AMD auf einer offiziellen Produktseite veröffentlicht:

Spezifikation Wert / Details Grafik-Architektur RDNA 4 (Navi-48-Chip) Recheneinheiten (CUs) 48 Compute Units Grafikspeicher (VRAM) 12 GB GDDR6 Speicheranbindung 192-Bit Leistungsaufnahme (TDP) ~210 bis 220 Watt Zielauflösung 1440p (WQHD) Wichtige Features FSR 4 (KI-gestütztes Upscaling & Frame Generation) UVP (Preis) 549 US-Dollar

AMDs neue Grafikkarte tritt im Preisbereich direkt gegen Nvidias Geforce RTX 5060 Ti (16 GB) an.

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Die Prozessor-Überraschung: AMD reaktiviert alte Plattformen

Neben der neuen, alten, Grafikkarte hat AMD auch zwei Prozessoren angekündigt, die ebenfalls neu und alt vermengen:

Das Retro-Comeback: Der Ryzen 7 5800X3D ist eigentlich ein alter Bekannter. AMD legt die Zen-3-CPU für rund 350 Dollar (rund 300 Euro) neu auf. Sie erlaubt es, auf der alten, aber günstigen AM4-Plattform mit günstigerem DDR4-Speicher zu bleiben. Der Prozessor soll ab dem 25. Juni als spezielle »Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition« in den Handel kommen.

Der Ryzen 7 5800X3D ist eigentlich ein alter Bekannter. AMD legt die Zen-3-CPU für rund 350 Dollar (rund 300 Euro) neu auf. Sie erlaubt es, auf der alten, aber günstigen AM4-Plattform mit günstigerem DDR4-Speicher zu bleiben. Der Prozessor soll ab dem 25. Juni als spezielle »Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition« in den Handel kommen. Ein neuer Prozessor: Mit dem Ryzen 7 7700X3D gibt es zudem eine komplett neue Option für PCs. Das Zen4-Modell soll das neue Einstiegsmodell für Spieler werden, das sich zwischen Ryzen 7 7800X3D und Ryzen 5 7600X3D positioniert. AMD plant, den Prozessor ab dem 16. Juni in den Handel zu bringen.

AMDs aktueller Release-Mix mag auf den ersten Blick wie eine Resteverwertung wirken, könnte sich für AMD aber als lukrativer Kompromiss erweisen. Auch bei Spielern könnte sich AMDs-Schachzug lohnen, da sowohl Preis als auch Verfügbarkeit viele Spieler positiv stimmen dürfte.