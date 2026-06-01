Kinder in Paralives plötzlich weg: Das Jugendamt überrascht viele Spieler, aber die haben dafür eine kreative Erklärung

Ein falscher Klick und schon ist das Kind weg.

Für Paralives ging es am 25. Mai in den Early Access und macht trotz seiner Baustellen einen ordentlichen ersten Eindruck auf die Community.

Die ersten Bugs wurden bereits mit einem Patch behoben, doch für ein noch unfertiges Feature kam noch keine Abhilfe. Wer in der Life-Sim zwei Haushalte zusammenziehen lässt, muss eine Kleinigkeit beachten, sonst landen die Kinder ganz schnell bei den Behörden.

»Vorsicht mit Sebastian«

Zu einer Lebenssimulation wie Paralives gehört es dazu, dass sich eure Haushalte hin und wieder verändern. Sei es, weil ein Familienmitglied stirbt, ein frisch erwachsen gewordener Para in seine eigene Wohnung zieht oder weil sich zwei verwandte Seelen gefunden haben, die eine gemeinsame Zukunft starten wollen.

Einer der bereits existierenden Haushalte in Paralives ist der von Sebastian Marquez und seinem Sohn Eli. Der Single-Dad ist ein idealer Dating-Kandidat für euren eigenen Para, das dachte zumindest eine Spielerin.

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Auf Reddit schreibt User lonesome_em: »Passt auf, wenn ihr versucht, mit Sebastian zusammenzuziehen«, denn bei ihr hatte das unvorhersehbare Folgen. Ihr Para namens Lexi bat den gutaussehenden Papa, mit ihr einzuziehen und das tat er auch - allerdings ohne seinen Sohn Eli.

Es ploppte keine Option auf, um die Haushaltszusammenführung zu verwalten und so blieb der Grundschüler allein in der Bleibe von Familie Marquez zurück. Als die Spielerin diesen Fehler wieder ausbügeln wollte und in den Haushalt mit Eli wechselte, machte sie alles nur noch schlimmer:

Als ich das tat, wurde das Kind sofort vom Jugendamt mitgenommen, weil das Spiel erkannte, dass kein Erwachsener mehr im Haushalt war. Ich weiß nicht, wo es jetzt ist, und kann es auch nicht finden, wenn ich auf »Parafolk suchen« klicke.

Währenddessen schien Sebastian völlig unbeeindruckt von den Ereignissen zu sein, was ihm jetzt einen ganz besonderen Ruf in der Paralives-Community verschafft hat - dazu später mehr.

An den Kommentaren unter dem Beitrag sieht man, dass sie mit diesem Problem auch nicht allein ist. Was könnt ihr also tun, um dieses Debakel zu verhindern?

Vorerst solltet ihr den Haushalt mit mehreren Mitgliedern spielen, wenn ihr jemand neues einziehen lassen wollt. Im Fall von Sebastian wäre das also der Marquez-Haushalt. Als Sebastian bittet ihr dann euren alleinwohnenden Para einzuziehen und umgeht so, dass jemand zurückbleibt.

Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen und allein zurückgelassen wurde, könnt ihr es mit einem Cheat zu eurem aktiven Haushalt migrieren. (Das gilt natürlich für Paras in allen Altersstufen):

Öffnet die Konsole mit Shift + F1

Wählt oben bei dem Pfeil »Übersicht Paras« aus und sucht das zurückgelassene Haushaltsmitglied

Klickt unten auf »Auswählen«

Wechselt oben bei dem Pfeil wieder zu »Cheat Befehle«

Gebt den Cheat-Code »addselectedcharacterstohousehold« (ohne die Anführungszeichen) ein und drückt auf Enter

Sebastian, der Weirdo

Das unfertige Umzugs-Feature hat schnell seine Kreise gedreht, doch statt sich dem Frust hinzugeben, ist die Community ganz einfach selbst kreativ geworden. Schon in den Kommentaren unter dem Ursprungs-Post zeigen sich Spielerinnen und Spieler überrascht, dass Sebastian einen Sohn hat. Das hat ihm schnell den Ruf eines Rabenvaters eingebracht und ein weiterer Post führte das sogar noch weiter aus.

Zum Hintergrund: Mein Para hat gerade Zwillinge bekommen … ZWILLINGE bei ihrer ersten Schwangerschaft, und das, nachdem sie Sebastian gebeten hatte, bei ihr einzuziehen, und sich sogar besonders ins Zeug gelegt hatte, um Eli vom Jugendamt abzuholen, damit er nicht als obdachloser 9-Jähriger auf der Straße herumirren musste. Nun ist Sebastian eingezogen, hat meinen Para geschwängert, wurde von seinem Job gefeuert und schläft den ganzen Tag.

Des Weiteren habe er seltsame Anrufe getätigt und sei spät nachts durch die Straßen gezogen, während er seine Kinder komplett vernachlässigt. »Wenn ihr also darüber nachgedacht habt, mit Sebastian Kinder zu bekommen, dann seid ihr gewarnt, es lieber bleiben zu lassen.«

Dazu kommt, dass sich im Keller von Sebastians Haus ein Geheimweg hinter einer Falltür befindet, der direkt zum Gemeindezentrum führt. Warum er den hat, das weiß niemand. Er führt wohl tatsächlich irgendwas im Schilde.