AMD & Nvidia: Deshalb braucht ihr erstmal auf keine neuen Grafikkarten zu warten

Erstmal keine neuen Grafikkracher? (Quelle: AMD)

Am vergangenen Freitag hat AMD mit der RX 7700 XT und der RX 7800 XT das Line-up der aktuellen RDNA-3-Grafikkartengeneration vervollständigt. Damit hat AMD zu jeder Nvidia-GPU eine Konkurrenzkarte im Portfolio, wenn die beiden Mittelklasse-GPUs 7700 XT und 7800 XT am 6. September zeitgleich mit Bethesdas Weltraumabenteuer Starfield an den Start gehen.

RDNA-3-Produktportfolio jetzt vollständig

AMDs Senior Vice President Scott Herkelmann hat nun in einem Interview bestätigt, dass es keine Desktop-Grafikkarten der RX-7000-Serie mehr geben wird (via Computerbase). Ausgenommen davon sind Sondereditionen, aber komplett neue Grafikkarten auf Basis der aktuellen Hardware-Generation RDNA 3 wird es nicht mehr geben.

Das RDNA 3-Portfolio ist jetzt vollständig. Von allen Produkten, deren Markteinführung wir geplant haben, sind dies also die letzten Produkte, die wir auf den Markt bringen werden. Es kann sein, dass wir einige andere Versionen haben, aber es handelt sich nicht um einen neuen ASIC. Scott Herkelmann, AMD Senior Vice President

Nur alte RX 6700 wird vermutlich neu aufgelegt

Eine RDNA-2-basierte RX-6000-Grafikkarte der vergangenen Generation könnte jedoch noch kommen. Die Website Videocardz berichtete kürzlich von einer neuen Radeon RX-6700-Variante, die eine höher getaktete Navi-22-GPU mit 2304 Rechenkernen und 10 GB GDDR6-Videospeicher mit 160-Bit-Speicherbus auf den chinesischen Markt bringen soll.

Und was macht Nvidia?

Nvidia hat sein Produktportfolio mit der Geforce RTX 4060 Ti mit 16 GB nun vermutlich ebenfalls abgeschlossen. Denn mit der RTX 4060 ist das Produktportfolio des kalifornischen Grafikkartenherstelles ebenfalls komplett – eine RTX 4050 gibt es derweil nur als Laptop-Ausführung.

(Quelle: Nvidia)

Nicht ausgeschlossen ist jedoch ein Refresh der RTX-4000-Serie, wie bei den RTX-2000-Grafikkarten. Hier legte Nvidia verschiedene GPUs in sogenannten Super -Varianten erneut auf. Ob und wann dies passiert, ist jedoch noch unklar.

Werdet ihr demnächst eine Grafikkarte von AMD kaufen, zum Beispiel die neue RX 7700 XT oder RX 7800 XT? Oder plant ihr eher eine Karte von Nvidia zu kaufen? Was haltet ihr davon, dass die aktuelle Grafikkartengeneration mit RDNA-3 (AMD RX 7000) und Ada Lovelace (Nvidia RTX 4000) jetzt komplett ist? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit! Wir freuen uns auf euer Feedback.