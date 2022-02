AMD möchte offenbar sein aktuelles Line-Up an Grafikkarten aktualisieren, wie wir vor Kurzem berichteten. Jetzt gibt es neue Informationen, welche Karten konkret erscheinen sollen.

Die neuen Infos stammen vom YouTuber und Insider Moore’s Law is Dead, diesmal aber auf Twitter anstatt wie sonst üblich auf YouTube. Hier hat er ganz konkrete Infos zum Update der RX-6000-Reihe für uns parat:

Dabei handelt es sich nicht um offizielle Infos von AMD selbst, sondern um Infos von Quellen des normalerweise gut vernetzten YouTubers. In dem Tweet verrät er einige interessante Informationen. Zum Verständnis: Die RX-xx50-XT-Modelle sind aktualisierte Modelle der bereits bestehenden Karten von AMD.

Moore’s Law zufolge soll die RX 6850 XT nicht mehr erscheinen, obgleich frühere Gerüchte einen Release erwartet hatten. Stattdessen sagt er 6950 XT is on track! , also dass die 6950 XT auf Kurs sei. Gemeint ist damit wahrscheinlich ein Release Mitte April, wie ihn YouTuber Coreteks auf Twitter bereits vor einigen Wochen vermutet hatte:

Weiter sagt Moore’s Law in seinem Tweet, dass die RX 6750 XT und die RX 6650 XT momentan für das zweite Quartal geplant sind. Das ist der Zeitraum von April bis Juni. Wann genau die Karten erscheinen, ist unklar.

Außerdem schreibt er das CURRENTLY, also momentan in Großbuchstaben. Das muss nichts heißen, könnte aber andeuten, dass bei dieser Information Änderungen vorbehalten sind. Sicher ist allerdings, dass AMD ein mögliches Upgrade der momentanen Generation möglichst schnell auf den Markt bringen sollte, da die neue Generation der RX-7000-Karten, welche bis zu 3 Gigahertz schnell sein sollen, bereits Ende des Jahres erwartet werden.

Das RX-6000-Upgrade bringt mehr Leistung und braucht mehr Strom

Bei all den Release-Spekulationen wäre es auch gut zu wissen, was AMD da denn überhaupt aktualisieren möchte. Hierzu haben wir keine gesicherten Informationen. Gerüchten zufolge solle es sich um ein Update der Bandbreite des Speichers handeln. Diese soll von 16 Gbps auf 18 Gbps gesteigert werden, was eine Performancesteigerung im niedrigen einstelligen Prozent-Bereich bedeuten könnte.

Der Leaker Greymon55 verkündete dazu bereits Anfang Februar auf Twitter, dass der Boost-Takt der RX 6950 XT über 2.5 Ghz zu sein scheint und die Karte wahrscheinlich bis zu 350 Watt verschlingt:

Die normale Boost-Takt der RX 6900 XT liegt bei 2,5 Ghz. Falls die Infos stimmen, wird AMDs Flaggschiff-Grafikkarte noch einmal schneller und verbraucht noch mehr Strom. Hier bleibt dann nur noch abzuwarten, ob AMD einen echten Launch der Karte plant, oder ob kaum jemand die High-End-Grafikkarte zu Gesicht bekommt, wie es bei Nvidias RTX 3090 Ti der Fall ist.

Ist ein Upgrade der momentanen Generation interessant oder wartet ihr lieber auf die neue Generation RX-Karten? Lohnen sich Upgrades für High-End-Modelle wie die RX-6900 und die RTX-3090 überhaupt, oder ist das reines Marketing? Lasst es uns gerne wissen.