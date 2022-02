Die Geforce RTX 3090 Ti soll das neue Flaggschiff von Nvidia und die insgesamt leistungsstärkste Grafikkarte auf dem Markt werden. Laut Nvidia waren detaillierte Infos zu der Karte im Januar 2022 geplant. Bis heute, also bereits im Februar, ist es aber still um die RTX 3090 Ti. Es gibt keine neuen offiziellen Informationen und ein Release der Karte oder gar ein Release-Datum sind nicht in Sicht.

Der YouTuber Moores Law is Dead nennt nun mögliche Gründer dafür, weshalb die Karte seinen Quellen zufolge nie als normaler Release für den Massenmarkt geplant war. Demnach war von Anfang an nur ein sogenannter Paperlaunch im Gespräch. Also ein Launch, der nur auf dem Papier oder in sehr geringen Stückzahlen stattfindet.

Aber nicht nur Nvidia hat ungewöhnliche Grafikkarten-Launches. Bereits der Release der RX 6500 XT von AMD lief alles andere als normal ab, wie wir in diesem Artikel berichten:

113 20 Mehr zum Thema Ungewöhnlich und alarmierend: Kein Test der RX 6500 XT

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind sogenannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos

Nicht genug Chips und BIOS-Probleme

Die voraussichtlich sehr geringen Stückzahlen der RTX 3090 Ti sollen auch damit zusammenhängen, dass die Ausbeute an passenden Chips zu niedrig ist. Das neue Flaggschiff setzt auf den voll ausgebauten GA102-Chip, wenn also bestimmte Teile eines Chips bei der Fertigung nicht einsatzfähig sind, kommt er nicht mehr für eine 3090 Ti in Frage. Außerdem muss der Chip auch die gewünschten Taktraten erreichen.

Es ist ganz normal, dass nicht jeder Chip gleich gute Ergebnisse nach der Fertigung erzielt. Die weniger guten Varianten werden dann einfach für etwas langsamere Modelle genutzt. Im Falle der RTX 3090 Ti gibt es hier aber wenig Spielraum.

Probleme mit dem BIOS der Karte sollen erschwerend hinzu kommen. Mit dementsprechend wenigen Modellen rechnen die Quellen von Moores Law is Dead:

Quelle 1 : “Bis heute redet niemand über die 3090 Ti. Es gibt keine Gespräche zur Release-Planung. Das ist eine Karte für Weltrekorde und sie wird in einigen Regionen wahrscheinlich gar nicht erst erscheinen.”

: “Bis heute redet niemand über die 3090 Ti. Es gibt keine Gespräche zur Release-Planung. Das ist eine Karte für Weltrekorde und sie wird in einigen Regionen wahrscheinlich gar nicht erst erscheinen.” Quelle 2 : “Wann auch immer sie erscheint, ist diese Karte wie ein Porsche 918. Du wirst sie nicht bei jedem Händler finden. Das ist eine Show-Karte, welche die meisten Händler gar nicht erst bekommen können.

: “Wann auch immer sie erscheint, ist diese Karte wie ein Porsche 918. Du wirst sie nicht bei jedem Händler finden. Das ist eine Show-Karte, welche die meisten Händler gar nicht erst bekommen können. Quelle 3: “Ich (OEM) habe keine Updates, Nvidia kommuniziert nicht. Verspätungen passieren, aber diese ist unnormal, weil es so ruhig ist und nach der Ankündigung nichts passiert.”

Zusammengefasst war laut den Quellen nie ein kommerzieller Launch in großen Stückzahlen geplant. Deshalb war der YouTuber auch nicht verwundert, dass es keinen offiziellen Launch von Nvidia gab und keine weiteren Informationen. Laut einer weiteren Quelle ist der Launch der Karte auf unbestimmte Zeit verschoben.

Nicht High-End, aber verfügbar: RX 6500XT

Was könnt ihr erwarten, wenn die Karte dann endlich erscheint?

Wann die Karte wirklich erscheint, ist also ungewiss. Wenn es aber soweit ist, solltet ihr nicht erwarten, sie auch wirklich kaufen zu können. Die Stückzahl wird voraussichtlich sehr begrenzt sein und bei vielen Händlern wird die RTX 3090 Ti erst gar nicht in den Regalen stehen.

Die Leistung wird wenig überraschend ein Stück oberhalb der RTX 3090 liegen, allerdings ist bereits der Aufpreis dieses Modells gegenüber der RTX 3080 in Anbetracht des geringen Performance-Vorsprungs nicht wirklich gerechtfertigt (auch wenn Ähnliches wohl für alle High-End-Produkte am oberen Ende der Preisskala gilt).

Wenn man Moores Law’s Quellen glaubt, ist die High-End-GPU also eher was zum Angeben und für Weltrekorde als eine echte Grafikkarte für Konsumenten. Das lassen auch die Preise vermuten, die als Platzhalter bei verschiedenen Händlern gesichtet wurden. Wir berichteten in diesem Artikel:

256 4 RTX 3090 Ti Preise Und wir dachten, die Titan-Grafikkarten wären teuer

Hier haben wir Preise von rund 3.200 bis 4.000 Euro für eine RTX 3090 Ti gesehen. Die Angebote sind aber bis heute nie online gegangen. Gleichzeitig fallen auch die Leistungsaufnahme und Spezifikationen der High-End-Grafikkarte enorm aus.

Was haltet ihr von solchen absoluten High-End-Modellen wie der RTX 3090 Ti? Haben sie für gut betuchte Spieler und die Jagd nach Weltrekorden ihrer Daseinsberechtigung oder könnte man sich Grafikkarten dieser Art ganz sparen? Schreibt es gerne in die Kommentare!