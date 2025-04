AMDs nächste GPU rückt näher: Nächsten Monat stellt AMD »neue Gaming-Produkte« vor

Die Radeon RX 9060 XT soll noch im kommenden Monat genau präsentiert werden.

Die Computex in Taiwan ist eine der wichtigsten Veranstaltungen im Technikjahr. 2025 findet die Messe vom 20. bis zum 23. Mai statt und so langsam füllt sich die Teilnehmerliste.

Nach der Computex-Eröffnung durch Nvidia-Chef Jensen Huang, der vorrangig über KI-Technologien reden wird, hat sich nun auch AMD für die Computex 2025 gemeldet.

Jack Huynh, der als »Senior Vice President und General Manager of Computing und Graphics Business Group« bei AMD arbeitet, kündigte eine AMD-Präsentation für den 21. Mai an. Los geht es um 11 Uhr Ortszeit – für uns in Deutschland bedeutet das einen Start um 5 Uhr morgens.

Für alle Gaming-Interessierte gibt es einen guten Grund, diese Keynote zu verfolgen. Denn wie Amd auf der zugehörigen Webseite weiter erklärt, wird der Hersteller unter anderem folgende Themen auf der Computex behandeln:

AMD Ryzen KI Prozessoren für KI-PCs

Die »neuesten Gaming-Erlebnisse, von Desktop bis Mobile und Handheld«, getrieben von Ryzen-Prozessoren und Radeon-Grafik

Insbesondere der letztgenannte Punkt sollte aufhorchen lassen, denn schon mehrfach ging in der Gerüchteküche umher, dass AMD die Radeon RX 9060 XT zur Computex 2025 vorstellen will.

RX 9060 XT: Das Release-Datum wurde angeblich vorgezogen

Passend dazu geht das Gerücht um, dass AMD die ursprünglich für Juni angepeilte Präsentation der RX 9060 XT vorgezogen hat. Stattdessen soll die neue Grafikkarte eben zur Computex 2025 im Mai vorgestellt werden.

Dies berichtet das Board-Channels-Forum unter Berufung auf AMD-interne Quellen. Der Leak spricht an dieser Stelle explizit von einem »Produkt-Release«, der am 18. Mai stattfinden soll. Laut Videocardz könnte es sich hierbei aber um eine fehlerhafte Formulierung handeln, sodass hier zunächst nur mit einer Ankündigung der RX 9060 XT zu rechnen sei.

Die zwischenzeitlich ebenfalls gemutmaßte RX 9060 GRE fällt der Board-Channels-Aussage zufolge den verschobenen Plänen zum Opfer.