Konsolen im Wert von 400.000 Dollar wurden gestohlen - jetzt tauchen sie ausgerechnet vor einem Restaurant auf

Panic hat mit seinem Handheld Playdate ein absolutes Unikat auf dem Konsolenmarkt geschaffen.

Bereits Anfang des Jahres meldete Panic, die Firma hinter dem Handheld Playdate, dass eine Lieferung mit über Tausend Spielekonsolen in einem Wert von 400.000 US-Dollar fehlgeleitet und gestohlen wurde. Diese ist nun zwei Monate später wieder aufgetaucht - aufgestapelt vor einem Restaurant in Las Vegas.

Schnellnavigation:

Willkommen zurück, gestohlene Playdates!

Am 30. Mai 2024 veröffentlichte Panic via X (ehemals Twitter) einen Beitrag, in dem sie berichteten, dass die vor zwei Monaten gestohlenen Playdate-Konsolen wieder aufgetaucht sind. Untermalt wird die Nachricht mit Bildern des Tatorts.

Habt ihr die Geschichte gehört, wie FedEx Playdates im Wert von 400.000 Dollar an eine Baustelle in der Nähe unseres Lagers fehlgeleitet hat und diese dann gestohlen wurden? Nun ratet mal, was heute Morgen hastig vor einem Restaurant abgeladen wurde? Willkommen zurück, gestohlene Playdates!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Fotos zeigen dutzende Kartons voller Playdates vor einem im Bau befindlichen Restaurant im Norden von Las Vegas. Die meisten von ihnen wurden an einer Wand aufgestapelt, einige jedoch einfach lieblos auf dem Bürgersteig platziert.

Einige Konsolen waren bereits im Umlauf

Auf die Frage, wie Panic auf die abgelegten Pakete aufmerksam geworden sei, antworteten sie im Kommentarbereich ihres Posts, dass es sich bei dem großen grauen Gebäude im Hintergrund um ihr Versandlager handle. Der Ablageort war also in ihrer unmittelbaren Umgebung.

Außerdem schrieb Panic, dass sie die Ware vor dem Diebstahl nicht versichert haben und daher sehr erleichtert sind, dass die Spielekonsolen ihren Weg zurück gefunden haben. Ansonsten wäre das Geld einfach verloren gewesen.

Über den Zustand und die Vollständigkeit der wiedererlangten Lieferung gibt es keine eindeutige Aussage. Vor einigen Monaten wurde jedoch bereits bekanntgegeben, dass in Las Vegas bereits einige der gestohlene Konsolen von Privatpersonen registriert wurden - das ließ sich anhand der Seriennummer feststellen.

Bei dem Playdate handelt es sich um einen skurrilen Handheld, der neben einigen Knöpfen auch mit einer Kurbel ausgestattet ist. Diese ist jedoch nicht gedacht, um Strom zu erzeugen, sondern dient tatsächlich in einigen Spielen zur Steuerung.

Der Preis liegt aktuell bei 200 US-Dollar. Käufer in Europa müssen jedoch zusätzlich noch mit Zollgebühren rechnen, da die Konsolen aus den USA versendet werden. Die Spiele, von denen es inzwischen fast 200 Stück gibt, werden von unabhängigen Entwicklern hergestellt und können digital für 1 bis 15 US-Dollar erworben werden.