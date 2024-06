Unsere Geheimtipps des Monats: 16 Spiele bei Steam, Epic und GOG, die viel mehr Aufmerksamkeit verdienen

Diesmal sind so grundverschiedene Spiele wie Thriving City: Song (Hintergrund) und Indika (Vordergrund) in den Geheimtipps vertreten.

Unsere Geheimtipps sind natürlich immer schön, aber diesen Monat waren wirklich ein paar ganz besondere Schmankerl dabei. Perfekt, wenn ihr eure Wunschliste schon vor den großen Sommer-Events auffüllen wollt!

Egal ob ihr auf der Suche nach packenden Geschichten, spaßigem Aufbau oder Spielen fürs Herz seid, in unserer Liste werdet ihr bestimmt fündig. Wie üblich haben wir Steam, Epic und GOG nach wenig bekannten Titeln durchwühlt, die starke Nutzer-Reviews einfahren. Viel Spaß beim Stöbern!

Die besten Geheimtipps vom Mai 2024

Hier unsere Schnellnavigation für besonders Eilige:

Foundry

1:43 Foundry - Die neue Fabrikbau-Sim ist unglaublich flexibel und anpassbar

Genre : Aufbau

: Aufbau Entwickler : Channel 3 Entertainment

: Channel 3 Entertainment Plattformen : PC

: PC PC-Stores : Steam

: Steam Game Pass: Nein

Nein Release : 2. Mai 2024 (Early Access)

: 2. Mai 2024 (Early Access) Steam-Wertungen: 81 Prozent positiv (1.214 Nutzer-Reviews)

Die Aufbau-Simulation Foundry will in die großen Fußstapfen von Factorio und Satisfactory treten, aber auch eigene Spuren hinterlassen. Unsere Mega-Fabrik errichten wir hier aus Ego-Sicht. Wer Fließbänder, Industrie und Automatisierung möglichst frei anpassen will, ist hier richtig. Das geht alleine oder auch im Online- oder LAN-Koop. Wie lange der Early Access dauert, ist bisher unbekannt.

Indika

5:02 Im Grusel-Adventure Indika begebt ihr euch auf eine Reise mit dem Teufel persönlich

Genre : Adventure / Horror

: Adventure / Horror Entwickler : Odd Meter

: Odd Meter Plattformen : PC, PS5, Xbox X/S

: PC, PS5, Xbox X/S PC-Stores : Steam, Epic (erscheint später), GOG

: Steam, Epic (erscheint später), GOG Game Pass: Nein

Nein Release : 2. Mai 2024

: 2. Mai 2024 Steam-Wertungen: 89 Prozent positiv (2.394 Nutzer-Reviews)

Das Horror-Adventure Indika befasst sich kritisch mit Religion (konkret der christlich-orthodoxen Kirche), Fanatismus und Selbstfindung. Wir steuern die namensgebende junge Nonne Indika, die den Teufel persönlich trifft. Das Spiel ist stellenweise verstörend, zwischenzeitlich auch mal lustig und definitiv lohnenswert für Fans außergewöhnlicher Geschichten.

Gift

3:30 Gift: In diesem düsteren Adventure seid ihr auf einem sinkenden Schiff gefangen

Genre : Adventure / Plattformer

: Adventure / Plattformer Entwickler : Toydium, Million Edge

: Toydium, Million Edge Plattformen : PC, PS5, Xbox X/S, Switch

: PC, PS5, Xbox X/S, Switch PC-Stores : Steam

: Steam Game Pass: Nein

Nein Release : 8. Mai 2024

: 8. Mai 2024 Steam-Wertungen: 88 Prozent positiv (27 Nutzer-Reviews)

Eigentlich wollten wir in Gift doch nur eine Luxuskreuzfahrt genießen. Doch dann bekommt das Schiff gewaltig Schräglage, der Kahn sinkt, und wir stecken im Inneren fest! Was nach einem fürchterlichen Horrortrip klingt, erweist sich in Wirklichkeit als netter kleiner Plattformer, der geschickt mit der Neigung und dem gefährlichen Wasserstand spielt.

Crow Country

1:17 Der Launch-Trailer von Crow Country verspricht ein Fest für alle Fans vom klassischen Resident Evil

Genre : Adventure / Horror

: Adventure / Horror Entwickler : SFB Games

: SFB Games Plattformen : PC, PS5

: PC, PS5 PC-Stores : Steam

: Steam Game Pass: Nein

Nein Release : 9. Mai 2024

: 9. Mai 2024 Steam-Wertungen: 99 Prozent positiv (1.825 Nutzer-Reviews)

Ist uns hier versehentlich ein Spiel aus den 90ern in die Liste geflutscht? Nein, Crow Country ist tatsächlich brandneu, sieht aber absichtlich richtig retro aus. Und spielt sich auch so! Wir lösen Rätsel und untersuchen einen nur scheinbar verlassenen Freizeitpark, dessen Besitzer auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Crow Country verknüpft Charme und Horror sehr gelungen miteinander.

Little Kitty, Big City

5:08 Fünf Minuten lang sorgen wir als Katze in Little Kitty, Big City für Chaos

Genre : Adventure

: Adventure Entwickler : Double Dagger Studio

: Double Dagger Studio Plattformen : PC, Xbox X/S, Switch

: PC, Xbox X/S, Switch PC-Stores : Steam

: Steam Game Pass: Ja

Ja Release : 9. Mai 2024

: 9. Mai 2024 Steam-Wertungen: 94 Prozent positiv (3.506 Nutzer-Reviews)

Little Kitty, Big City ist Zucker für die Seele. Vor allem natürlich für die Katzenliebhaber unter uns. Ein bisschen erinnert das Adventure an Stray, aber statt düsterer Untergrundlevel trapsen und springen wir hier auf vier Pfötchen durch eine moderne Großstadt. Dort warten viele kleine Abenteuer - hier sammeln wir Hüte, dort begegnen wir einem Igel. Im Test hat uns das Spiel positiv überrascht.

Fabledom

1:22 Fabledom: Trailer präsentiert eine echte Siedler-Alternative in einer Märchenwelt

Genre : Strategie / Städtebau

: Strategie / Städtebau Entwickler : Grenaa Games

: Grenaa Games Plattformen : PC

: PC PC-Stores : Steam

: Steam Game Pass: Nein

Nein Release : 13. Mai 2024 (finaler Release)

: 13. Mai 2024 (finaler Release) Steam-Wertungen: 88 Prozent positiv (3.799 Nutzer-Reviews)

Städtebau in einer Märchenwelt: Fabledom wirkt schon auf den ersten Blick wie Entspannung pur. Und tatsächlich lässt es auch das Gameplay eher gemütlich angehen. Neben dem Aufbau ist vor allem wichtig, mit welchem Herrscher wir eine Romanze eingehen. Wer ein bisschen mehr Herausforderung sucht, schraubt einfach den Schwierigkeitsgrad hoch. In jedem Fall müssen wir uns vor dem Drachen hüten!

Arctic Eggs

0:50 Arctic Eggs ist schwer zu beschreiben, schaut euch am besten den Trailer an

Genre : Adventure

: Adventure Entwickler : The Water Museum

: The Water Museum Plattformen : PC

: PC PC-Stores : Steam

: Steam Game Pass: Nein

Nein Release : 16. Mai 2024

: 16. Mai 2024 Steam-Wertungen: 98 Prozent positiv (779 Nutzer-Reviews)

Worum es im atmosphärischen Adventure Arctic Eggs geht, ist schwer zu vermitteln. Wir hocken in der Antarktis, zusammen mit einer Schar Hühner und ein paar anderen Leuten. Die lernen wir kennen, während wir Eier in der Pfanne brutzeln. Manchmal zusammen mit Zigaretten. Und das Ganze ist richtig cool! Aber auch surreal und seltsam, also vor allem was für Fans von ausgefallenen Spielen.

Auf der nächsten Seite geht's weiter mit unseren Geheimtipps des Monats!