GTA 6: Der Publisher-Chef hat sich zum PC-Release geäußert – jedoch nur sehr vage

Bereits GTA 5 und Red Dead Redemtion 2 sind erst für Konsolen und erst einige Jahre später für den PC erschienen.

Wenn ihr auf den einschlägigen Seiten im Internet vorbeischaut, fällt euch vielleicht immer wieder Unmut über die fehlende Ankündigung einer PC-Version von Grand Theft Auto 6 auf. Auch bei uns war das in der Vergangenheit häufiger ein Thema. Nun hat sich der CEO von Take-Two Strauss Zelnick endlich dazu geäußert – wenn auch nur sehr vage.

Konsumenten dort erreichen, wo sie sind

Wie VGC berichtet, wurde Zelnick während eines Interviews auf einer TD-Cowen-Konferenz vor wenigen Tagen gefragt, ob die fehlende Ankündigung eines PC-Releases von GTA 6 in Stein gemeißelt sei oder ob diese noch im Laufe des Jahres nachgereicht werde. Seine Antwort war, sagen wir mal, interessant.

Naja, das fehlen einer Ankündigung ist, soweit ich weiß nichts, dass in Stein gemeißelt werden kann. Denn das Einzige, was auf eine fehlende Ankündigung folgen kann, ist eine Ankündigung, denke ich, oder weiterhin das Fehlen einer Ankündigung. Ich glaube, das könnte auch passieren. Es wirkt nicht auf mich, als ob eines von beidem in Stein gemeißelt ist.

Aus dieser Aussage lässt sich herzlich wenig ableiten. Eigentlich nur, dass alles passieren kann. Deutlich interessanter ist jedoch der zweite Teil seiner Antwort:

Rockstar denkt an Plattformen, die sie bereits kennen und wird weitere Ankündigungen machen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich glaube, es ist die richtige Strategie für unser Unternehmen, da zu sein, wo sich die Konsumenten befinden. Und was wir in der Vergangenheit getan haben ist überall dort zu sein, wo Konsumenten sind, auf jeder Plattform die Sinn ergibt, mit der Zeit.

Zelnick verweist auf die vergangene Vertriebsstrategie von Rockstar und Take-Two. Er merkt an, dass sie stets alle Plattformen beliefert haben, die aus ihrer Sicht Sinn ergeben haben. Jedoch hebt er dabei auch hervor, dass dies mit der Zeit geschehen ist. Außerdem deutet er an, dass er die vergangene Strategie weiterhin als die richtige für sein Unternehmen ansieht.

Was soll uns das jetzt sagen?

Zelnicks Aussage deutetet darauf hin, dass es bis zur Veröffentlichung von GTA 6 keine weitere Ankündigung zu der PC-Version geben wird und diese ähnlich wie bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 wenige Jahre später nachgereicht werden wird. Die Strategie aus der Vergangenheit würde also beibehalten werden.

PC-exklusive-Spieler sollten also nicht damit rechnen, dass sie das heißerwartete Spiel vor 2026 in die Finger bekommen werden. Dabei handelt es sich jedoch um eine rein spekulative Interpretation von Zelnicks kryptischer Antwort. Und wie er eingangs bereits gesagt hat, ist nichts in Stein gemeißelt und es kann jederzeit eine weitere Ankündigung folgen.

Stand jetzt erscheint GTA 6 im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X/S. Wie realistische doch noch eine PC-Version im selben Zeitraum ist, hat unser Redakteur Peter Bathge für euch ausführlich analysiert. Den dazugehörigen Artikel findet ihr in der Box oben. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie viel das heißerwartete Gangster-Spiel kosten wird. Alle Infos zu den ersten offizielle Äußerungen diesbezüglich findet ihr ebenfalls dort.