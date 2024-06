5 neue Steam-Geheimtipps, die nur die Aufmerksamsten kennen

Diese Woche erwarten euch Shooter, Taktik und Simulation in unseren Steam-Geheimtipps.

Am Wochenende fällt der Druck ab. Da bleibt auch etwas Zeit, ganz genau hinzuschauen. Das haben wir getan und wieder fünf neue Geheimtipps auf Steam für euch herausgesucht, die trotz relativ niedriger Spielerzahlen prima ankommen.

Diesmal mit einem so ganz anderen Shooter, einer technischen Simulation für Mech-Mechaniker und mehr. Viel Spaß bei unseren Untergrund-Perlen auf Steam!

Auf Steam gibt es zudem gerade einen absoluten Publikumsliebling:

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Mech Engineer

0:55 In Mech Engineer montiert und managt ihr mächtige Kampfmaschinen

Genre: Mech-Simulation | Steam-Release: 21. Mai 2024 | Preis: 13 Euro

Mechs: Wir steuern sie, zerstäuben mit schweren Geschützen tonnenschwere Panzer, stampfen die Botanik zu Salat und fühlen uns dabei mal so richtig mächtig. Dabei vergessen wir manchmal, wieviel Arbeit solche großen Maschinen machen.

In Mech Engineer könnt ihr eine andere Perspektive auf die stählernen Ungetüme erhaschen. Als Mechaniker montiert, repariert und tunt ihr die Mechs und tretet in teilweise automatisierten Gefechten gegen fiese Aliens an.

Zustimmung auf Steam: 73 Prozent von rund 400 Rezensenten stimmen positiv.

Ein richtig abgefahrenes Mech-Spiel heißt Armored Core 6 und stammt von den Machern von Dark Souls und Elden Ring:

Armored Core 6 im Test Eines der besten Actionspiele des Jahres von Martin Seng

Children of the Sun

1:23 Children of the Sun: In diesem Shooter müsst ihr alle Gegner mit einem Schuss erledigen

Genre: Rätsel-Shooter | Steam-Release: 9. April 2024 | Preis: 15 Euro

Es gibt Loot-Shooter, Taktik-Shooter und sogar Magie-Shooter: Das Genre der Rätsel-Shooter bleibt dagegen stark überschaubar. Dass sich diese beiden Elemente verbinden lassen, will Children of the Sun beweisen.

Ihr unternehmt eine Art Road Trip und müsst eine einzelne Kugel so steuern, dass ihr einen schrecklichen Kult damit zu Fall bringt. Wie das funktioniert, schaut ihr am besten selbst, indem ihr den obigen Trailer anklickt.

Zustimmung auf Steam: 93 Prozent von rund 700 Rezensenten stimmen positiv.

Slice & Dice

Genre: Taktik-Roguelite | Steam-Release: 20. März 2024 | Preis: 9 Euro

Roguelike-Deckbuilder à la Slay the Spire gibt es in allen Formen und Farben. Slice & Dice mischt Spielwürfel in die Formel, was laut Fans auf Steam hervorragend funktioniert.

Ihr helft eurer Heldentruppe, sich durch allerlei Feinde zu prügeln, indem ihr Kämpfe per besagte Würfel ausspielt. Die Würfel stehen für Angriffe, Verteidigungen und Fähigkeiten und lassen sich im Laufe eines Durchlaufs upgraden, erweitern und austauschen.

Zustimmung auf Steam: 97 Prozent von rund 1.200 Rezensenten stimmen positiv.

Mögt ihr das Genre? Kürzlich wurde mit Slay the Spire 2 ein Nachfolger zum Kartenspiel-Hit angekündigt.

Sim Companies

Genre: Business-Simulation | Steam-Release: 31. August 2023 | Preis: Free2Play

Wenn ihr aufwendige Grafik sucht, müsst ihr bei Sim Companies leider weiterscrollen. Falls nicht, könntet ihr euch über eine interessante Business-Simulation freuen, die die Chancen und Tücken der Marktwirtschaft abbildet.

Sim Companies ist als MMO konzipiert, ihr tretet also gegen andere Spielerinnen und Spieler aus aller Welt an, um Waren zu produzieren und zu verkaufen, Gewinn zu erwirtschaften und das eigene Unternehmen zum Erfolg zu führen.

Zustimmung auf Steam: 80 Prozent von rund 500 Rezensenten stimmen positiv.

Tricky Doors

Genre: Rätselspiel | Steam-Release: 18. Oktober 2023 | Preis: Free2Play

Escape Rooms erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit im echten Leben. Und auch als Videospiele gibt es das Prinzip, einen verschlossenen, mit Rätseln gespickten Raum so schnell wie möglich zu verlassen.

Der ukrainische Entwickler Five-BN Games präsentiert euch seine Sammlung an Rätseln und Herausforderungen. Die Tricky Doors lassen sich auf unterschiedliche, kreative Weisen lösen.

Zustimmung auf Steam: 86 Prozent von rund 200 Rezensenten stimmen positiv.

