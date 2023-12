Schneller Notizen festhalten: Euer Android-Handy bekommt bald eine neue praktische Funktion

Es kommen immer mehr Informationen zu den neuen Funktionen von Google Keep ans Tageslicht. (Bild: Midnight Studio, Adobe Stock)

Das zukünftige Update für Googles Notizen-App befindet sich derzeit in der Android 14 Beta (QPR2 Beta 2). Wie AndroidAuthority berichtet, arbeitet Google an mehreren praktischen Funktionen für Google Keep.

So soll es unter anderem möglich sein, vom Sperrbildschirm aus eine neue Notiz zu erstellen. Darüber hinaus integriert Google weitere clevere Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten.

Google Keep: Notizen über den Sperrbildschirm schnell erstellen

Mit dem Update auf Android 14 können die Schnellzugriffe auf dem Sperrbildschirm des Handys angepasst werden. Mit einer zukünftigen Version soll diese Funktion auch für die Notizen-App zur Verfügung stehen.

Dazu muss allerdings Google Keep als Standard-App für Notizen in den Einstellungen festgelegt werden.

Durch Tippen auf den Notiz-Shortcut innerhalb des Sperrbildschirms öffnet sich ein schwebendes Fenster und das Geschriebene wird sofort dokumentiert.

Dieser Shortcut kann in den Einstellungen zusätzlich angepasst werden. So ist es zum Beispiel möglich, immer eine neue Notiz erstellen oder innerhalb einer bestimmten Zeit auf die zuletzt erstellte Notiz zugreifen zu lassen.

In den Einstellungen heißt es: »Letzte Sperrbildschirmnotiz für einen bestimmten Zeitraum verwenden.«

Für fünf Minuten

Für zwei Stunden

Nur heute

Immer

Was sind die Vorteile? Offenbar muss das Handy nicht erst entsperrt werden, um eine neue Notiz zu erstellen, was wiederum eine schnelle und einfache Dokumentation von Informationen ermöglicht.

Zum anderen soll Google Keep eine weitere Funktion unterstützen, die es dem Nutzer ermöglicht, einen Screenshot des aktuellen Fensters zu erstellen und diesen im Bearbeitungsfenster vor dem Einfügen zu bearbeiten.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Notizen-App in den Einstellungen als Standard-App definiert ist. Mit der dafür entwickelten API erstellt das OS im Auftrag von Google Keep einen Screenshot des aktuellen Fensters.

Wann genau diese Funktion implementiert wird, bleibt abzuwarten. Da die Funktion schon recht weit fortgeschritten zu sein scheint, könnte sie bereits mit dem nächsten größeren Android-Update oder dem Pixel Feature Drop kommen.

Google werkelt von dieser Funktion abgesehen an neuen KI-Funktionen für die Notizen-App. Demnach könnt ihr euch bald ganze Listen generieren lassen:

Googles Notizen-App wird auf dem Handy bald noch mächtiger, KI generiert ganze Listen

Benutzt ihr Google Keep, um eure Gedanken festzuhalten oder spezielle Listen zu erstellen? Gibt es eine andere App, die ihr möglicherweise stattdessen bevorzugt? Was haltet ihr von der neuen Funktion für die Notizen-App? Würdet ihr sie in Zukunft aktivieren, um schnell Informationen festzuhalten? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!