James Bond: Ihr seid dank First Light im 007-Fieber? Für die Filme mit Daniel Craig im Prime-Abo müsst ihr gerade richtig, richtig schnell sein

Für James Bond im Streaming-Abo sieht es aktuell ziemlich mau aus. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Eigentlich verfügt Amazon ja voll und ganz über die 007-Lizenz und könnte damit die Bond-Filme uneingeschränkt im Streaming-Abo zur Verfügung stellen. Vor allem, weil ja gerade auch das IO-Spiel First Light für große Begeisterung sorgt.

Pustekuchen.

Tatsächlich findet ihr gerade die Leinwandabenteuer von Großbritanniens berühmtesten Geheimagenten so gut wie nirgendwo im Streaming-Abo. Die einzige Ausnahme: die fünf Filme mit Daniel Craig laufen aktuell noch bei Prime Video.

Die James-Bond-Filme mit Daniel Craig gibt es im Prime-Abo – aber nicht mehr lange

Aber Vorsicht, Selbst hier tickt die Uhr! Casino Royale, Ein Quantum Trost, Skyfall, Spectre und Keine Zeit zu sterben sind selbst hier nur noch bis zum 30. Juni 2026 verfügbar.

Demnach dürftet ihr bis Sonntag um 23:59 Uhr Zeit haben, um dem letzten Bond-Darsteller bei seinen fünf Missionen zuzuschauen. Ansonsten bleibt euch erstmal nur der Griff zur Blu-ray-Sammlung oder digitalen Käufen bei verschiedenen VoD-Anbietern.

007 First Light ist ein echtes Highlight für James-Bond-Fans

1:08:30 Lizenz zum Hype: Ist das James-Bond-Spiel wirklich so gut?

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Oder ihr stürzt euch eben wieder in First Light. Das ist nämlich ein richtig, richtig gutes Bond-Spiel geworden. Das findet nicht nur unser hauseigener Möchtegern-Geheimagent Jesko; auch in den internationalen Wertungen schneidet der 007-Titel der Hitman-Entwickler hervorragend ab.

Mehr dazu könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Und falls ihr euch gerade fragt, wer eigentlich die Nachfolge von Daniel Craig antreten wird: Genau genommen hat das schon Patrick Gibson mit First Light getan. Doch wenn es euch um den nächsten Film geht, gibt es darauf aktuell noch keine Antwort.

Die Suche nach dem nächsten 007 hat gerade erst offiziell begonnen. Und darum kümmert sich nicht irgendwer, sondern Nina Gold, die bereits Daisy Ridley als Rey für Star Wars oder Maisie Williams als Arya Stark für Game of Thrones gecastet hat. Die Regie des nächsten und damit 26. James-Bond-Films übernimmt derweil Denis Villeneuve, dessen Dune: Part Three am 27. Dezember 2026 in den Kinos startet.