Weniger Werbung: Android 14 bringt ein nützliches Feature für Gratis-Apps

Viele Handy-Apps werden gratis angeboten. Damit sie sich trotzdem rechnen, werden sie häufig durch Werbeanzeigen finanziert. Manche dieser Anzeigen sind subtil und stören kaum - andere hingegen belegen den gesamten Bildschirm eures Smartphones für einige Sekunden, bevor man sie schließen kann.

Gegen diese nervige Form der Werbung könnte Android bald vorgehen. Ein Leak verspricht ein entsprechendes neues Feature für das bald anstehende Android 14.

Vollbild-Anzeigen werden automatisch deaktiviert

Der bekannte Android-Leaker Mishaal Rahman teilt auf X (ehemals Twitter) das neueste Feature, für das er Hinweise in Android 14 entdeckt hat.

In den Einstellungen findet sich eine neue Option. Die erlaubt es euch anzupassen, welche Apps sogenannte Vollbild-Benachrichtigungen senden dürfen und welche nicht.

Die Berechtigung trägt den Namen »USE_FULL_SCREEN_INTENT« und wird von vielen App-Entwicklern dazu verwendet, um Werbeanzeigen zu platzieren, die den gesamten Bildschirm blockieren. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um kostenlose Apps.

Später in diesem Jahr soll die Berechtigung sogar allen Apps automatisch entzogen werden, die keine Alarm- oder Anruf-Funktionalität haben. Das dürfte das Ende von Vollbild-Werbeanzeigen bedeuten - es sei denn, die Entwickler finden einen Workaround.

Wenn ihr von einer App Vollbild-Benachrichtigungen erhalten wollt, muss man das also ab Android 14 selbst aktivieren.

Wie findet ihr diese neue Funktion in Android 14? Kennt ihr das Problem mit Vollbild-Werbeanzeigen oder findet ihr diese gar nicht störend? Was bedeutet diese Änderung für Entwickler und deren Werbeeinnahmen? Glaubt ihr, dass diese Neuerung zu einer Verschlechterung der Gratis-Apps im Play Store führen könnte? Schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare!