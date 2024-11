Mit Android 16 soll Gemini zu der KI-Assistenz werden, die schon vor Jahren angekündigt wurde

Gemini soll in Android 16 noch stärker integriert werden.

Bei Google heißt das große Zugpferd seit einigen Monaten »Gemini«: Die KI-Plattform wird nicht nur im Web, sondern auch im mobilen Betriebssystem Android immer präsenter.

Während im Zuge von Android 15 bereits einige KI-Features mitsamt nativer Gemini-App spendiert wurden, sind für Android 16 noch tiefergreifende Änderungen geplant, wie das Portal Android Authority berichtet.

In der jüngst veröffentlichten ersten Entwicklervorschau für Android 16 finden sich Hinweise auf neue Schnittstellen, mit denen Gemini teilweise Kontrolle und Funktionen über die jeweilige App übernehmen kann.

Als Beispiel findet sich in der Funktionsbeschreibung eine fiktive App für Lieferdienste, bei der Gemini die Speisekarte durchsuchen und auf einen Prompt des Nutzers direkt dort bestellen kann.

Grundsätzlich ist die Beschreibung der »App Functions« genannten Schnittstelle allerdings vage gehalten, sodass sich über den tatsächlichen Effekt und Nutzen derzeit nur spekulieren lässt.

Erschwerend kommt hinzu, dass es sich hierbei lediglich um die erste von zwei Entwicklervorschauen handelt; die ersten Betaversionen, mit denen ihr potenziell Eindrücke sammeln könnt, soll aber immerhin bereits im Januar zum Download zur Verfügung stehen.

Der offizielle Release von Android 16 soll indes noch im zweiten Quartal 2025 erfolgen:

Erste Beta im Januar Android 16: Google bestätigt Release-Zeitraum für das große Update von Patrick Schneider

Die Schnittstelle erinnert in ihrer Vorgehensweise an die »App Intents«, die Apple im Rahmen von iOS 18.2 einführen will. Auch hier soll Siri gewissermaßen dasselbe wie Nutzer einer App sehen und auf Basis der dargestellten Informationen assistieren können.

Der Bericht von Android Authority vergleicht die neue Vorgehensweise indes mit einem Versprechen von Google, das im Rahmen des Made by Google-Events 2019 gegeben wurde. Der »neue Google Assistant« (inzwischen durch Gemini ersetzt) sollte den damaligen Worten zufolge in der Lage sein, über mehrere Apps hinweg Aufgaben zu erledigen und so tatsächlich als persönlicher Assistent zu fungieren.

Ob der neue Anlauf mit Gemini als KI-Assistenz besser ablaufen und vor allem von Nutzern angenommen wird, bleibt abzuwarten.