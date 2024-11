Android 16 soll im Juni 2025 ausgerollt werden. (Bild: pcperle - stock.adobe.com)

Vor wenigen Tagen kündigte Google an, dass sein Betriebssystem-Update auf Android 16 deutlich früher ausgerollt werden soll, als es bei Android 15 der Fall war. So strebt das Unternehmen eine Veröffentlichung im zweiten Quartal 2025 an.

Die Webseite Android Headlines nennt nun sogar ein konkretes Datum für die Veröffentlichung: den 3. Juni 2025. Man beziehe sich dabei auf eigene, nicht näher genannte, Quellen.

Release mehrere Monate früher als üblich

Damit würde das große Android-Update mehrere Monate eher kommen als zuletzt Android 15, das nach seiner Fertigstellung im September erst am 15. Oktober 2024 ausgerollt worden ist.

Der Hauptgrund für den früheren Release-Termin sei, dass die zwischen Juli und September 2025 erscheinenden Smartphones schon zum Marktstart mit dem neuen Android OS ausgeliefert werden könnten.

Das beträfe etwa die kommenden Google Pixel 10-Handys, aber möglicherweise auch Smartphones wie die Samsung-Foldables, die traditionell im Sommer vorgestellt werden.

Zuletzt gelangten die aktuellen Pixel 9-Smartphones noch mit Android 14 in den Handel - ein Novum, denn eigentlich erhalten die Google-eigenen Smartphones direkt zum Start das neue OS.

Ein früherer Release von Android 16 ergäbe für Pixel 10 und Co. also durchaus Sinn, um diese mit dem neuesten Betriebssystem ausliefern zu können.

Mehr zum Thema Nach über 10 Jahren Android, bin ich jetzt zu einem iPhone gewechselt: Mein Fazit nach drei Monaten von Duy Linh Dinh

Des Weiteren kann Google dank der früheren Veröffentlichung auch noch ein zweites, kleineres Update später im Jahr nachschieben, das Features und Verbesserungen nachliefert. Einen solchen Patch sieht Google für Android 16 im vierten Quartal 2025 vor.

Welches Feature wünscht ihr euch am meisten in Android 16, was euch bislang gefehlt hat? Schreibt uns eure Ideen gerne in die Kommentare.