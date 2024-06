Bereits mehr als 5,5 Millionen Android-Geräte infiziert: Malware kommt über den Play Store und stiehlt eure Bankdaten

Android-Malware installiert sich trotz Google Play Protect auf Geräten. (Ungureanu, Adobe Stock)

In der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, in denen Malware durch Apps im Google Play Store verbreitet wurde. Google versucht Missbrauch mit automatisierten Scans vorzubeugen, liegt aber bei der Erkennungsrate laut den Sicherheitsexperten von AV-Test im Vergleich auf dem letzten Platz.

Nun haben Sicherheitsexperten erneut befallene Apps entdeckt. Experten des Anbieters Zscaler haben Informationen über die Android-Malware Anatsa veröffentlicht.

Was macht die Android-Malware?

Anatsa schleußt sich in den Play Store über harmlos erscheinende Apps ein.

Die Apps geben vor legitim zu sein, etwa PDF oder QR-Code Leser.

Nach der Installation einer infizierten App wird die Malware als Update getarnt heruntergeladen und ausgeführt.

Die Malware hat es vor allem auf Bankdaten abgesehen und übermittelt Kontodaten, Benutzername und Passwörter an die Betreiber.

Laut Zscaler hat es die Malware vor allem auf Bank- und Finanzinstitute in den USA, dem Vereinigten Königreich, sowie Ländern in Europa abgesehen. Auch Deutschland wird in der Analyse explizit erwähnt.

Welcher Schaden kann entstehen? Das Abgreifen von Benutzerdaten kann dem Angreifer Zugriff auf Bankkonten und andere finanzielle Konten geben. Hier könnten dann Transaktionen durchgeführt oder finanzielle Daten anderweitig verwendet werden.

Welche Schutzmöglichkeiten gibt es?

Für Besitzer von Android-Geräten ist es schwer, zwischen legitimen und gefährlichen Applikationen im Google Play Store zu unterscheiden.

Mit den folgenden Maßnahmen kann das Risiko gesenkt werden:

Apps vor der Installation analysieren – Wer ist der Hersteller, wie alt ist die App, wie viel Downloads und Bewertungen gibt es und was für Berechtigungen verlangt sie. Bei Verdacht lieber verzichten und eine Alternative finden.

– Wer ist der Hersteller, wie alt ist die App, wie viel Downloads und Bewertungen gibt es und was für Berechtigungen verlangt sie. Bei Verdacht lieber verzichten und eine Alternative finden. Android aktuell halten – Die neusten Sicherheitsupdates von Google sollten immer installiert sein, sofern sie bereitgestellt werden.

Daneben kann auch die Installation einer Sicherheitsapp für zusätzlichen Schutz sorgen. Laut dem letzten AV-Test haben die folgenden Sicherheitsapps mit voller Punktzahl abgeschlossen:

Avast Antivirus & Security

AVG Antivirus Free

Bitdefender Mobile Security

ESET Mobile Security

F-Secure Total Security & VPN

Kaspersky Plus for Android

Norton 360

secureION OnAV

Sophos Intercept X for Mobile

TrendMicro Mobile Security

Wie verhaltet ihr euch bei der Installation neuer Applikationen? Vertraut ihr Google oder habt ihr eine Sicherheitsapp installiert? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar!